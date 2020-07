La Fundació "la Caixa" i IrsiCaixa impulsen el Coronavirus Community Lab

Davant la major crisi sanitària de segle, la Fundació "la Caixa", a través del seu programa EduCaixa, i el Living Lab de Salut d'IrsiCaixa posen en marxa el Coronavirus Community Lab, la primera iniciativa participativa que convida a la població a presentar projectes de ciència ciutadana que millorin la gestió de la crisi del coronavirus en la comunitat a escala urbana.

Dirigit especialment a alumnes i docents de 2n cicle d'ESO i Batxillerat, i també a famílies i adults de tot Espanya i Portugal, el Coronavirus Community Lab els ofereix l'oportunitat de contribuir a l'apoderament i mobilització de la seva comunitat més propera (família, centre educatiu , comunitat de veïns, barri, associació ...), estudiar la situació particular d'una manera holística i explorar i implementar solucions per millorar la seva salut integral: la salut física i mental, la socialització, la nutrició, el descans, l'activitat física , etc. Aquest programa també vol donar resposta a problemes que afecten diferents comunitats com ara a joves afectats emocionalment per la situació o amb dificultat per seguir les activitats educatives a causa d'un limitat accés a les TIC.





El principal propòsit d'aquesta iniciativa és la creació d'un repositori on s'acolliran totes les iniciatives de ciència ciutadana per donar-los visibilitat i difusió, fomentar sinergies i crear una xarxa de solucions a l'abast de tots.





A més, es premiaran les tres millors iniciatives amb oportunitats de formació en línia amb l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i sis kits d'eines TIC (dos per premi) perquè els equips guanyadors pugui ajudar a famílies de la comunitat en risc d'exclusió social .





El termini de presentació dels projectes, obert a tota Espanya i Portugal, és de l'1 d'abril al 12 de juny.





La proposta de treball del Coronavirus Community Lab contempla activitats d'aprenentatge - servei, d'investigació participativa i d'acció comunitària, i està estructurada en quatre blocs:

1. Creació d'un Comitè de Salut Comunitària.

2. Informació i apoderament per convertir-nos en agents de canvi.

3. Estratègies per acabar amb la pandèmia: recomanacions i anàlisi de problemes i solucions.

4. Com puc contribuir jo a millorar la gestió de la pandèmia del Coronavirus?





A més, hi ha dues opcions de participació:

1. Si ja es té una solució per millorar la gestió de la crisi del coronavirus, compartir l'acció enviant un vídeo que es compartirà en xarxes.

2. Elaboració d'un projecte de ciència ciutadana per dissenyar solucions d'acció comunitària. Com? Mobilitzant a la comunitat i co-dissenyant solucions d'impacte basades en l'evidència.