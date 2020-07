La Universitat d'Oxford, molt a prop d'aconseguir una vacuna efectiva contra la Covid-19

La vacuna contra la Covid-19 amb la qual investigadors de la Universitat d'Oxford han iniciat proves en éssers humans està oferint uns resultats esperançadors. Fins ara, les proves se'ls han fet a 1.000 pacients i els científics consideren que la resposta immune que ha generat convida a l'optimisme.









De moment, els pacients sotmesos a la vacuna han generat una reacció positiva sense que s'hagin detectat efectes adversos greus, tot i que les proves encara no han conclòs.

La intenció dels investigadors, que treballen conjuntament amb els tècnics de la farmacèutica AstraZeneca, és que a finals d'aquest any es comencin a fabricar més de 2.000 milions de dosis, de les quals 400 milions seran destinats als països de la Unió Europea. A més, l'empresa ha assegurat que donarà prioritat a la lluita contra la pandèmia abans que a la recerca del seu propi benefici econòmic.





POBLACIONS DIFERENTS

El següent pas dels investigadors és provar la vacuna en persones de diferents llocs i característiques diferents als que l'han provat fins ara. Els 1.000 pacients sobre els quals s'ha provat la vacuna fins ara són britànics, amb edats entre 18 i 55 anys, és a dir, població de baix risc a l'hora de patir malalties greus.





Per això, els propers assajos es van a dur a terme al Brasil i Sud-àfrica, amb poblacions de característiques i edats diferents. Serà la manera de comprovar que la vacuna és capaç d'actuar positivament amb independència de les característiques de la població a la qual es vacuni.





Els resultats de les proves han estat publicades a la revista científica The Lancet, i en ells s'afirma que la vacuna va produir una resposta de les cèl·lules T en els 14 dies següents a la vacunació (glòbuls blancs que poden atacar a les cèl·lules infectades amb el virus de la SARS-CoV-2), i una resposta dels anticossos en els 28 dies següents (els anticossos són capaços de neutralitzar el virus perquè no pugui infectar les cèl·lules quan es contregui inicialment).





També es va confirmar que els pacients van donar una resposta molt més efectiva quan es va administrar una dosi de reforç, una indicació que aquest podria ser el camí a seguir, el de les revacunacions.





Les esperançadores dades obtingudes al llarg de l'experimentació amb aquesta vacuna fa que els científics mostrin un moderat optimisme, tot i que són conscients que encara els queda un bon tros per recórrer. De tota manera, confien que per a finals d'aquest any ja pot començar a fabricar-se una vacuna efectiva en la lluita contra la Covid-19.