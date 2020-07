El Govern central presenta una nova proposta per regular el teletreball

El Govern ha presentat als agents socials una nova proposta per regular el teletreball. Les queixes de les organitzacions empresarials per l'anterior text presentat de forma unilateral per l'Executiu ha obligat a aquest a reunir-se amb els agents socials per pactar els termes de la llei que regularà el teletreball.









En aquesta ocasió, representants de Govern han mantingut una primera reunió amb representants dels sindicats UGT i CCOO i de les patronals CEOE i Cepyme per escoltar les propostes de cada un d'ells i iniciar una sèrie de converses que hauran de culminar amb la posada en marxa de la nova Llei de Treball a Distància.





Sindicats i empresaris defensen que és necessari arribar a un acord que permeti que el previst augment del teletreball pugui ser regit per una norma que beneficiï totes les parts implicades.





Els empresaris consideren que en la nova regulació s'ha d'incorporar el vector de la sostenibilitat i fomentar que els acords s'incorporin a les negociacions dels convenis col·lectius ja que no tots els sistemes de teletreball es poden veure afavorits per la legislació. La diversitat de realitats en els diferents sectors econòmics ha de quedar reflectida en l'articulat de la nova llei, defensa des de la patronal.





Per la seva banda, els sindicats consideren que seran les empreses les que hagin d'assumir les despeses que es derivin del teletreball i que han de ser aquestes les que posin a disposició dels treballadors els elements necessaris per poder dur a terme les seves funcions sense cap tipus de perjudici .





Reclamen, també que es fixin amb claredat els horaris, que es respecti el dret a la desconnexió, que s'estableixin les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals i que es garanteixi la salut i la seguretat dels treballadors.





ACORD EUROPEU

L'avantprojecte presentat pel Govern està basat en l'acord europeu sobre teletreball. En aquest s'estableix, per exemple, que els treballadors tindran dret a l'horari flexible i que podran variar-sempre que respectin la normativa de temps de treball. Només serà inalterable dit horari durant els temps de disponibilitat obligatòria o pels límits establerts entre empresa i treballadors.





A més, l'avantprojecte estipula que totes les despeses que generi el desenvolupament de la feina a distància hauran de ser sufragats per l'empresa.