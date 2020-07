Els exmembres de la Taula de Parlament s'enfronten des d'aquest dimarts al TSJC per presumpta desobediència

La sala civil i penal de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà a partir d'aquest dimarts a exmembres de la Taula de Parlament per un presumpte delicte de desobediència, per suposadament fer cas de les prohibicions del Tribunal Constitucional (TC) i tramitar resolucions relacionades amb el procés independentista.









Els exmembres de la Taula Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas i Lluís Guinó (JxSí), i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya s'enfronten a una petició de pena d'un any i vuit mesos d'inhabilitació, i la Fiscalia també reclama en l'escrit d'acusació una multa de 30.000 euros per a cadascun.





Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, des de l'anterior Taula de Parlament es va permetre la tramitació i facilitar l'aprovació "de resolucions, lleis i normes jurídiques obertament inconstitucionals, a manera de cobertura normativa del nou Estat que substituís a la legalitat democràtica vigent" .





El Parlament ha organitzat una concentració de suport als processats a l'inici de l'opinió, que encapçalarà el president de la Cambra, Roger Torrent, a l'Arc de Triomf, al costat del Palau de Justícia, i també acudiran diversos representants de JxCat, ERC i la CUP.





El judici es farà en sessions de matí i tarda, començant a les 10.00 i les 16.00 hores, dimarts, dimecres i divendres.





El matí d'aquest dimarts declararan els cinc acusats i a partir de la tarda començaran els testimonis, amb una desena en total preveu aquest judici.





Els testimonis de dimarts seran el exlletrat major de Parlament Antonio Bayona, el secretari general de la Cambra, Xavier Muro; l'exsecretari general Pere Sol i l'expresident de Parlament Ernest Benach.





Dimecres acudiran la lletrada Mercè Arderiu, i els membres de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant, Albert Botran i Gabriela Serra.





També declararan com a testimonis dimecres l'exdiputat de CatSíQueEsPot Albano Dante Fachín, el diputat d'ERC al Parlament Ferran Civit i el diputat de Demòcrates Antoni Castellà.





AJORNAT DES NOVEMBRE

El judici estava previst per al 23 d'abril i es va ajornar per tercera vegada per les restriccions durant l'estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus.





Inicialment estava assenyalat per a l'octubre, es va suspendre per qüestions d'agenda dels advocats i al novembre es va suspendre una altra vegada després que un dels exmembres de la Taula processats, Joan Josep Nuet -que va estar en el càrrec en la seva etapa com a membre de SíQueEsPot -, va ser triat diputat d'ERC al Congrés en les últimes eleccions generals, pel que va passar a ser aforat a Tribunal Suprem (TS) i serà jutjat per l'alt tribunal.





Davant les noves mesures de contenció del coronavirus a Barcelona, divendres la Sala preguntar a les parts si es mantenia el judici aquesta setmana, i el dissabte va resoldre fer-ho restringint "encara més l'accés a la sala de vistes" per garantir la distància entre persones .