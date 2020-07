Catalunya dóna altes a asimptomàtics sense fer-los una PCR de Covid-19

Els tècnics de l'Ministeri han descobert errors en el sistema de casos positius a Catalunya. Errors no només relacionats amb la manca de rastrejadors, sinó també amb el propi protocol d'actuació comunitari català.













Els casos de positius sembla que es troben descontrolats i malgrat que es parla obertament de "transmissió comunitària", Sanitat ha detectat que alguns CAP donen altes a pacients sense confirmar amb proves diagnòstiques (PCE) afirmant que es troben definitivament curats.





Així segons l'actuació que s'ha observat als CAP una persona asimptomàtica amb un PCR positiu es considera "curada" quan transcorren 10 dies d'aïllament al seu domicili. Així segons estableix el protocol a Catalunya, no és necessària la prova que confirmi que la persona infectada no pot contagiar a altres. Els malalts reben trucades directament des dels CAP per informar-los que ja poden sortir al carrer.





El que li crida l'atenció al Ministeri de Sanitat és que l'alta es produeixi sense saber si la persona ha superat realment el Covid-19. Sembla ser que en els CAPs no es podrien fer aquestes proves serològiques finals per manca de recursos humans i materials, dels quals el Departament de Salut català no els hauria dotat encara.





Fonts de el sector sanitari recorden que la cadena de rastreig es van iniciar sota mínims després de la fi de l'estat d'alarma. L'atenció primària, que arrossega una gran pressió assistencial i un dèficit històric de recursos va assumir la detecció precoç dels casos sense reforços de personal algun.





Els serveis de vigilància epidemiològica, que rastregen els contactes dels positius i investiguen l'origen dels brots, treballen amb el personal just després de patir successives retallades. L'atenció primària detectava precoçment, però el dispositiu és insuficient per després seguir les cadenes de transmissió i aïllar correctament a tots els contactes.





La Generalitat defensa que s'estan realitzant més proves i detectant els casos precoçment, però el sector sanitari carrega durament contra Quim Torra per la falta de previsió i mitjans per localitzar els contactes de les persones infectades i aïllar-los. Mentre el Govern només admet errors en el sistema informàtic encarregat de carregar i compartir la informació entre tots els actors de la cadena de vigilància.





La cadena d'errors, manca de recursos humans i materials fa que sigui difícil de contenir els brots comunitaris a Catalunya.