Les 4 claus de l'acord d'Europa sobre el fons de reconstrucció

Els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea han arribat de matinada a un acord per posar en marxa un bilionari pla de recuperació econòmica.

























ELS ACORDS AL DETALL









1.Subvencions i préstecs: L’acord contempla la creació d’un fons de recuperació finançat amb deute comú de 750.000 milions d’euros, dels quals 390.000 milions ser`na subvencions i 360.000 milions préstecs. D'aquesta manera es recolzarà un pressupost per al període 2021-2027 d’1,074 bilions d’euros.





2. Concessions i descomptes als ‘frugals’: Els anomenats països ‘frugals’ –Holanda, Àustria, Dinamarca i Suècia–, als quals es va sumar Finlàndia, han aconseguit que es retalli el volum d’ajuts, tenir-ne més control i mantenir els seus descomptes en la contribució al pressupost.

La retallada de 110.000 milions en els ajuts directes respecte als 500.000 milions d’euros que va proposar la Comissió Europea (més 250.000 milions en crèdits).





L'acord reforça el control sobre la concessió d’ajuts directes. Els països remetran els seus plans a la Comissió, i hauran de ser aprovats també per una majoria qualificada dels 27. A l’hora d’autoritzar el desemborsament de cada tram d’ajuda, si un país o alguns tenen dubtes, podran elevar la qüestió a una cimera de líders, amb la qual cosa el pagament es paralitzarà fins que l’hagin abordat.





L’acord augmenta els descomptes que tenen els ‘frugals’ en la seva contribució al pressupost per aportar més del que reben. El d’Holanda serà de 1.921 milions d’euros davant 1.576 milions en la proposta inicial, el de Dinamarca passarà de 197 a 377 milions, el d’Àustria de 237 a 565 milions i, el de Suècia, de 798 a 1.069 milions.





3. Retallades del fons: L'instrument per a la Recuperació i la Resiliència, destinada a finançar reformes i inversions, augmenta la seva dotació a 672.500 milions, però la resta pateixen retallades. Ciència Horitzó Europa passa de 13.500 a 5.000 milions; el d’inversions Invest EU, de 30.300 milions a 5.600; i el Fons de Transició Justa per al Clima, de 30.000 a 10.000 milions, mentre que l’Instrument de Solvència per ajudar a empreses en problemes s’ha eliminat.









4. Estat de dret: S’introdueix per primera vegada la condicionalitat lligada a l’Estat de dret, a la qual s’oposaven Polònia i Hongria. L’acord apunta a la introducció d’un règim de condicionalitat per protegir el pressupost i el fons, per la qual cosa la Comissió proposarà mesures en cas d’infraccions de l’Estat de dret perquè les adopti el Consell per majoria qualificada.