García-Page no vol les lliçons de Torra sobre el Rei mentre no es pronunciï sobre Pujol

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha rebutjat que la societat ara "rebi lliçons" de l'independentisme a compte de la crisi institucional de la Corona per les informacions relatives a Joan Carles I després que el president català, Quim Torra, avancés que la seva Administració estudia denunciar el Rei emèrit, preguntant-se si també té intenció de querellar-se contra l'expresident de Catalunya Jordi Pujol i "treure-li les plaques" amb el seu nom en totes les inauguracions que va presidir durant el seu mandat.



En una entrevista amb Antena 3, ha demanat "aclarir les coses" al voltant de Joan Carles I "sense donar pàbul al populisme i a la demagògia que aprofita qualsevol circumstància per intentar trencar les costures".









També ha sortit a el pas de les declaracions dels ministres d'Igualtat i Consum, Irene Montero i Alberto Garzón, que en els últims dies s'han mostrat molt crítics amb la situació del Rei emèrit, i ha recordat que els dos dirigents "van jurar complir i fer la Constitució "quan van accedir a l'càrrec. "I complir és respectar la presumpció d'innocència", ha afirmat.



Així, ha indicat que prefereix veure els ministres "fent declaracions de la seva competència", instant a Garzón a "parlar de Consum, que no estaria malament".



"Si s'ha fet alguna malifeta, que s'aclareixi. Si algú ha de tenir responsabilitats, que es depurin. Però cal ser coherents en la vida", ha manifestat.



EL SISTEMA CONSTITUCIONAL COM "CREMALLERA"

Així les coses García-Page ha considerat que el sistema constitucional a Espanya és "una cremallera", i si es trenca una banda, es trenca sencer.



Per això, ha demanat "prudència i mesura" a l'hora de valorar el paper de Joan Carles I, i "si algú ha comès un delicte, que s'aclareixi".



"Però no es pot aprofitar l'ocasió per fer un qüestionament de el model. No és un problema de model. El Govern i l'Estat s'han de defensar en el seu conjunt, i el testimoni de Joan Carles ha estat històric per al país", ha abundat.



En la seva opinió, la possible "deshonestedat o gestos personals" de l'Rei emèrit "no taquen la seva pròpia trajectòria" i molt menys la de Felip VI, "que està tenint un tarannà i una actitud honestos, seriosos i responsables".



Amb tot, ha suggerit que si la Casa Reial es veiés obligada a fer "algun gest", seria preferible que fos "de la seva pròpia autonomia". "De tant demanar-ho, si ho fa, semblarà que ho fa a la força, i això no li fa cap favor".