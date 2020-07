El consum està contingut però rebrotarà a partir de l'estiu, segons estimacions del Banc d'Espanya

El Banc d'Espanya estima com a previsible un eventual rebot del consum de les llars a partir de l'estiu davant l'existència d'una demanda acumulada no satisfeta a conseqüència dels mesos de confinament, en els quals les llars haurien posposat les seves decisions d'adquisició de béns duradors com sol ocórrer en les crisis.









Així ho posen de manifest José González Mínguez i Alberto Urtasun, de la Direcció general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, i Miguel Pérez García de Mirasierra, de la Direcció general d'Operacions, Mercats i Sistemes de Pagament, en un article analític publicat aquest dimarts.





En qualsevol cas, el comportament de la despesa dependrà que la proporció de llocs de treball que puguin ser salvats mitjançant Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) sigui el més elevada possible o que les mesures de protecció de les rendes i d'ajuda a les llars més vulnerables constitueixin un element de suport.





Segons l'anàlisi realitzada sobre l'evolució del consum privat, des de mitjans de març la demanda s'hauria vist enormement condicionada per l'esdevenir del grau d'intensitat de les restriccions a la mobilitat.





"El Covid-19 ha suposat una pertorbació extraordinàriament inusual, de caràcter purament exogen, amb característiques que fan que l'evolució observada del consum privat a partir de la declaració de l'estat d'alarma només pugui explicar-se de manera imperfecta a través dels seus determinants tradicionals" , assenyala l'article.





Una peculiaritat de la crisi actual que posa de manifest l'estudi és que, a diferència del que sol ser habitual, la contracció del consum ha estat molt més gran que la de la renda, el que ha ocasionat un augment molt fort de la taxa de estalvi, que es va elevar en gairebé 3 punts percentuals, fins al 11,2% de la renda disponible.





En part, els autors de l'estudi creuen que aquest comportament pot ser conseqüència de l'increment de la incertesa, però l'elevada magnitud de l'augment suggereix que han hagut de d'exercir un paper rellevant els esquemes públics de protecció de les rendes de les llars i el factor més purament idiosincràtic d'aquesta crisi.





En aquest últim cas es refereixen al fet que una proporció significativa de la pertorbació soferta hagi estat la pròpia impossibilitat de consumir determinats béns i serveis. A l'inici del segon trimestre, la incidència negativa de les restriccions imposades per l'estat d'alarma sobre l'adquisició de béns i serveis de consum hauria arribat al seu punt màxim, coincidint amb la suspensió de les activitats no essencials.





Així, en les dates prèvies al confinament, la despesa escomès es va centrar en les compres de productes de primera necessitat, "probablement perquè les llars van fer apilament d'ells en previsió que fos més difícil adquirir-los amb posterioritat".





Immediatament després de la declaració de l'estat d'alarma, el consum privat, aproximat per l'indicador de despesa amb targetes, va experimentar una caiguda "dràstica", igual o superior al 50% interanual, durant un període que comprèn els deu últims dies de març i els vint primers d'abril.





PROCÉS DE DESESCALADA

A partir dels últims dies d'abril, els descensos en el valor de les operacions realitzades amb targetes van començar a moderar-se, tendència que es va intensificar gradualment al llarg de maig i juny, amb el desenvolupament del procés de desescalada.





Aquesta nova normalitat va facilitar una ampliació gradual de manera heterogeni per activitats i territoris de despesa de les llars, al permetre la reobertura dels diversos establiments de comerç minorista que havien estat tancats durant el confinament i la realització d'un nombre major de desplaçaments.





Des de l'inici de la desescalada la despesa presencial s'ha comportat de manera més favorable, el que reflectiria que la compra física en establiments ha tornat a ser una opció per als consumidors.





CAIGUDA PRONUNCIADA DE L'EFECTIU

L'article posa de manifest també que el confinament hauria afectat el mitjà de pagament utilitzat. Durant les restriccions es van observar descensos en pagaments amb targeta en compres presencials, així com en compres en línia i en les retirades d'efectiu.





Ja al maig, l'efecte positiu de l'inici de la desescalada es va produir únicament en el pagament en terminal punt de vent a (TPV), mentre que les retirades d'efectiu en caixers han seguit mostrant retrocessos interanuals molt pronunciats.





Aquest comportament, que els autors de l'estudi consideren que podria ser degut a la incertesa sobre una hipotètica percepció de risc de contagi associada a l'ús d'efectiu, suggereix que una eventual calibratge de la caiguda del consum en el segon trimestre realitzada a partir exclusivament de l'ús de targetes en TPV estaria potser sobreestimant la millora d'aquest component de despesa.