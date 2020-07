Un xaval de Brooklyn, teixidor de somnis

Woody Allen ha presentat aquest any les seves memòries: 'A propòsit de res' (Aliança). Algunes editorials es van negar a publicar-les; símptoma de la croada de puritanisme que ens embarga, i de la qual no s'escapa ningú. Fa molts anys que aquest artista va ser denunciat per greus abusos que no són de el cas repetir. La veritat és que no van ser provats i mai ha estat condemnat. Parlem de Woody Allen i no de Mia Farrow. Ell ha dit que si ningú volgués publicar els seus escrits, s'acontentaria amb escriure per a ell mateix. I que li agrada més escriure de rodar cinema; no en va, explica que escrivia ja abans de saber llegir. Es considera un escriptor còmic que al començament de la seva carrera es va dedicar a les imitacions i als monòlegs, i reconeix que: "Un mai sap per què la gent no riu de coses que a tu et semblen molt gracioses. El riure no és una ciència exacta".









Fins que va deixar l'adolescència, Woody Allen no va llegir res més que còmics. Els seus pares, recalca, "mai van veure cap obra de teatre, ni van visitar cap galeria d'art ni van llegir cap llibre". La influència de la seva cosina gran va ser decisiva per apropar-se a el món del cel·luloide. Com es veu a si mateix? Diu ser "un cineasta discret, educat i decent" i refereix anècdotes viscudes amb Truffaut, Tati, Fellini, Groucho o Hitchcock, amb qui es va creuar una sola vegada i que es va mostrar "encantador i divertit".





En particular, se sap haver estat "un xaval de Brooklyn, encisat pel jazz, amb dificultats per tocar el clarinet", que sempre ha menyspreat la realitat i ha anhelat la màgia. "Un teixidor de somnis, un pobre infeliç" ficat en aigües massa profundes. Un tipus que adora la ciutat espanyola d'Oviedo: "Una ciutat petita de clima londinenc que és una delícia".





Confessa que mai ha fumat ni una pipada de marihuana i que no té cap desig de veure el Taj Mahal o el Gran Canó, tampoc vol visitar les piràmides ni passejar-se per la Ciutat Prohibida. I que si pogués intercanviar amb algú el seu talent ho faria amb Bud Powell (compositor i pianista de jazz) i per ventura amb Fred Astaire.





Diu Woody Allen que no li ve de gust viure en el passat, que no guarda records, ni fotos de les seves pel·lícules, res. Fa anys que restringeix les seves lectures de diaris, sabent l'afany d'embrutar la seva reputació. "Vaig deixar de llegir el que s'escriu sobre mi, fa diverses dècades i les valoracions o anàlisis que facin altres persones de la meva feina no m'interessen en absolut. Sona arrogant, però no ho és". En la seva pel·lícula 'Zelig' parla del desig de ser acceptats i no ofendre, de vegades fins a l'extrem d'oferir una cara diferent segons l'oportunitat. Woody Allen relata circumstàncies de les seves pel·lícules i dels actors. Destaca a la seva íntima amiga Diane Keaton: "fa fotos excel·lents, sap actuar, canta meravellosament, balla, escriu bé"; "Es riu ràpid i fort i amb ganes"; "Fa el que li sembla. Jo sempre li ensenyo la meva feina i és una de les poques persones la opinió m'importa sincerament".





Canta meravelles de la seva dona Soon-Yi -la seva parella quan ella tenia 22 anys d'edat; ara complirà 50- i subratlla que ell va prendre la decisió de convertir-la en la seva màxima prioritat. Tenen dues filles adoptives i amb ella ha compartit també les coses més tristes de la seva vida.





Dedica llargues pàgines d'aquestes memòries a explicar detalls de 'la falsa acusació llançada contra mi', que va obrir el temps dels pocavergonyes, atemorits o oportunistes. Si bé, no té cap esperança que serveixi per canviar l'opinió de molts. "He de dir, extraoficialment, que jo esperava una mica més de suport per part dels meus companys de professió, res excessiu, potser algunes protestes organitzades, potser alguns col·legues enfurismats marxant braç amb braç, uns pocs disturbis, pot ser que alguns cotxes incendiats" .





Hillary Clinton es va negar a acceptar la donació que li van oferir ell i Soon-Yi en la seva campanya davant Donald Trump. Ella s'ho va perdre.