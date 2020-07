​Foment del Treball creu que les polítiques d'Ada Colau perjudiquen sectors econòmics de Barcelona

La patronal Foment del Treball ha anunciatque abandona el Pacte per Barcelona carregant amb contra l’alcaldessa, Ada Colau, que ha acusat de "negar el diàleg".





El seu president, Josep Sánchez Llibre, afirma que les polítiques del govern de Colau "perjudiquen bona part dels sectors de la ciutat".





























Foment ha lamentat que "malgrat les reiterades peticions per dialogar" i arribar a acords amb l’Ajuntament de Barcelona, "no han rebut cap resposta del consistori".





Un dels punts de tensió ha estat el pla de mobilitat de Barcelona, perquè per Foment creu que perjudica el comerç de la ciutat, així com els sectors del turisme, transport, restauració i logística, i posa en perill milers de llocs de treball.

















Per Foment "la primera obligació de l’alcaldessa és governar escoltant els sectors que generen activitat i ocupació a la nostra ciutat, i això no ho està fent Ada Colau". Per això la patronal no vol donar suport a un document, el del Pacte de Barcelona, "que es converteix en paraules que no tenen res que veure amb una realitat que nega el diàleg amb la ciutat".