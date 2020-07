​Emilio Palomares ha estat nomenat nou director de l'ICIQ

Palomares sustituirá a Miquel A. Pericas al capdavant del institut, encara que aquest romandrà a l'institut com a líder de grup fins que es jubili el pròxim mes de març.





"És un gran honor, que accepto entusiasmat perquè tinc els millors collegues possibles i el millor equip per treballar. Junts, seguirem en la trajectòria d'excellència de l'ICIQ amb un programa internacional inclusiu basat en quatre pilars: la Cooperació, l'Educació, el Coneixement i la Innovació. ICIQ continuarà el seu lideratge internacional en els camps de l'energia i la química sostenible en estreta collaboració amb la Universitat Rovira i Virgili, així com amb altres centres d'investigació i educació nacionals i internacionals i indústries químiques", afirma el professor Palomares.





El procés de selecció del nou director de l'ICIQ ha estat supervisat per CERCA (Centres de Recerca Catalans). Inicialment, el Consell Assessor Científic de l'ICIQ va preseleccionar els tres millors candidats a ser entrevistats. Les entrevistes van ser realitzades per un comitè de selecció dirigit per CERCA, i el professor Palomares va ser proposat al patronat, que el va confirmar com a nou director.





SOBRE EMILIO PALOMARES

Emilio Palomares va néixer a València el 1974. Va estudiar Biologia a la UVEG (Universitat de València Estudis Generals). Després de llicenciar-se en biologia (especialitzat en bioquímica) va realitzar la seva tesi de màster en química orgànica sota la supervisió del professor Alberto Marco a la UVEG. Després es va incorporar al grup del professor Hermenegildo García a l'ITQ-CSIC-UPV (Institut de Tecnologia Química-Centre Superior d'Investigacions Científiques de la Universitat Politècnica de València) on va obtenir el seu doctorat en química el 2001.





El mateix any va obtenir un Beca "Marie Curie" per treballar en el camp dels dispositius moleculars per a la conversió d'energia, sota la direcció del professor James R. Durrant (Imperial College London). El 2004, el Prof. Palomares va obtenir una beca "Ramón y Cajal" a l'ICMol-UVEG (Institut de Ciència Molecular-UVEG, València).





Es va incorporar a l'ICIQ com a líder de grup el 2006 i tres anys després va ser nomenat professor de recerca ICREA. El 2009 se li va concedir una ERC Starting Grant per treballar en punts quàntics per a dispositius de conversió d'energia i, més tard, el 2015 va obtenir una ERC Proof of Concept Grant pel desenvolupament de sensors biomoleculars.





El professor Palomares ha estat el destinatari de diversos premis. La medalla Roscoe i la Sigma-Aldrich Distinguished Lecture (2004); el Premi Jove Químic de la Real Sociedad Española de Química (2006) i el premi Innova SUSCHEM (2010). Des del 2019 ostenta la càtedra International Energy and Environmental Solutions (E2S) de la Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA).