L'Estat li passa la pilota de la convocatòria de la Mesa de Diàleg a la Generalitat

La portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, ha reiterat aquest dimarts la seva disponibilitat a convocar la taula de diàleg amb Catalunya i fins i tot "obrir forat" en aquest període tot i que l'agenda de el president de Govern, Pedro Sánchez, és "nodrida". Això sí, ha dit que és el Govern que presideix Quim Torra què ha de dir si està "en condicions" de poder celebrar-la i "si hi ha acord" entre els seus "diferents components".





Així s'ha pronunciat a l'ésser preguntada si hi ha buit o quedarà per després de l'estiu la celebració de la taula de diàleg, després que estigui prevista en breu la compareixença al Congrés el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per informar de l'acord aconseguit en Europa sobre el fons de recuperació i, a més, es vagi a convocar abans que acabi el mes una Conferència de Presidents.





En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, Montero ha indicat que l'agenda de el cap de l'Executiu "sempre" és "bastant nodrida" però ha assenyalat que el Govern ha manifestat la seva "voluntat" per poder convocar i celebrar aquesta reunió de la taula de diàleg.





L'AGENDA DE SÁNCHEZ "SEMPRE ÉS NODRIDA"



"Per tant, a qui li correspon és a el Govern de la Generalitat justament si està en condicions de poder celebrar aquesta taula de diàleg i si hi ha acord entre els diferents components de la Generalitat perquè es pugui sol·licitar i es pugui celebrar, insisteixo des de la disponibilitat que el Govern sempre ha mantingut ", ha manifestat.





La portaveu de Govern ha insistit que l'agenda de el president de Govern "sempre és nodrida" i ha afegit que "qualsevol qüestió que calgui compassar" es "obre forat a l'agenda durant aquest període". Segons ha afegit, la majoria dels ciutadans prendran vacances en aquest moment però el Govern "seguirà treballant perquè la situació de país així ho requereix".