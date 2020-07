Àngel Simón: "Hem de treballar entre tots en aquesta reconstrucció. El sector públic no serà capaç, en solitari"

El president d'Agbar, Àngel Simon, ha defensat aquest dimarts ampliar l'abast de l'contracte social "amb la participació de tots per contribuir a una recuperació sostenible, sense deixar ningú enrere", davant la crisi de l'coronavirus i altres reptes, com l'emergència climàtica.





Ho ha dit en un webinar d'Fundació Cedeix en col·laboració amb Deloitte, presentat per Felipe Requejo (Deloitte) i moderat per secretari del Patronat de la Fundació Cedeix , Pau Herrera, segons un comunicat d'Agbar.





Simón ha urgit a "establir territori a territori" un pacte social que asseguri una reconstrucció econòmica sostenible, amb les empreses com a part de la solució i en línia amb l'Agenda 2030 de l'ONU.





Planteja basar-lo en solidaritat, ocupació qualitat i reconstrucció verd; implicar ciutadania, administracions, entitats socials i empreses; i que hi hagi col·laboració publicoprivada per dinamitzar, permetent mobilitzar recursos financers i executar inversions.





"Hem de treballar entre tots en aquesta reconstrucció. El sector públic no serà capaç, en solitari", de manera que la recuperació ha de comptar amb el sector privat, i per això veu imprescindible la seguretat jurídica, que els inversors valoren tant.





També ha destacat que la UE estableix uns límits d'actuació per preservar l'Estat de Benestar i dota d'un marc de valors comú, de manera que l'actuació de les institucions i de les empreses espanyoles ha d'estar "dins el context d'accions conjuntes de la UE ".





AGBAR DAVANT LA PANDÈMIA



Sobre com Agbar actua davant la pandèmia, ha dit que "amb anticipació" van llançar mesures per garantir el subministrament d'aigua i sanejament a la ciutadania, per ser servei essencial i també per protegir la plantilla.





Han implantat un model d'operació adapteu a, que inclou presència permanent en instal·lacions, per minimitzar el risc de contagi i garantir el servei, i així s'ha fet en els punts vitals de el cicle de l'aigua.





Sobre el compromís social de la companyia, ha dit que s'han reforçat durant aquesta crisi les mesures que ja feien, dirigides a col·lectius vulnerables.





Ha citat ajudes a pimes i autònoms i de el Fons de Solidaritat, i ha afegit: "No tallem ni tallarem el subministrament d'aigua a qui no ho pugui pagar".