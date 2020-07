Hi haurà conferència de presidents a finals de juliol

La ministra portaveu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, ha anunciat que el cap de l'Executiu va a convocar la conferència de presidents per mantenir oberta aquesta línia de diàleg que es va iniciar en l'estat d'alarma i per informar d'aquests avenços que s'han aconseguit a Brussel·les.













Segons ha avançat el mateix cap de l'Executiu, Espanya rebrà d'aquest fons uns 140.000 milions d'euros durant sis anys, dels quals més de 72.000 milions seran a fons perdut i la resta seran en préstecs amb condicions.





La ministra portaveu ha reivindicat aquesta convocatòria de presidents autonòmics com una cita perquè Pedro Sánchez "comparteixi" amb els líders autonòmics la situació respecte a aquestes ajudes europees. "És un objectiu de país i volem que tothom se senti involucrat", ha assenyalat.





En aquest sentit, ha reiterat la necessitat de comptar amb els presidents autonòmics per desenvolupar els "vectors" acordats en el si de la Unió Europea per impulsar transformacions relacionades amb la "transformació ecològica, l'impuls digital i que cap col·lectiu es pugui quedar enrere" .





LA REIVINDICAVEN ELS PRESIDENTS





La reunió de la conferència de presidents és una reivindicació que han realitzat en les últimes hores diversos executius autonòmics per abordar els acords que s'han assolit en el si de la Unió Europea. A més altres líders regionals, com Emiliano García Page, reclamava la convocatòria d'aquest òrgan per tractar la situació dels brots de Covid-19.





Els governs autonòmics han plantejat a Sánchez al llarg del matí una sèrie de reclamacions que passen des d'una reunió urgent de el Consell de Política Fiscal i Financera, un canvi de criteri en el repartiment de Fons de 16.000 milions d'euros, a més de la convocatòria de la conferència de presidents que finalment es va a celebrar abans que finalitzi aquest mes.





En concret, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha urgit a l'executiu a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera, per saber de quina manera arribarà a les autonomies aquest fons que ha estat acordat en el si de la Unió Europea.





Per la seva banda, el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, havia instat Sánchez a convocar "urgentment" la conferència de presidents per conèixer els criteris que es van a seguir per al repartiment dels 170.000 milions d'euros.





En el cas d'Andalusia, la Junta ha exigit a el Govern central que els criteris que la UE ha aplicat per al repartiment de fons de recuperació, siguin els mateixos que se segueixin a Espanya per repartir entre les comunitats autònomes.





ENCARA QUEDA PER CONCRETAR LA DATA EXACTA





María Jesús Montero ha reconegut que encara queda per fixar la data i el lloc exacte d'aquesta conferència de presidents, que seria la primera que es celebra de manera presencial des que esclatés la pandèmia del coronavirus a Espanya.





Durant l'estat d'alarma, aquest òrgan de treball entre l'Executiu central i les autonomies s'ha vingut celebrant cada diumenge de manera telemàtica per abordar l'evolució del Covid-19 en cada territori. Un cop finalitzat el decret d'alarma, el propi Pedro Sánchez va anunciar que la següent conferència de presidents es realitzaria de manera presencial, tot i que no va fixar cap data.





L'última conferència de presidents que es va fer de forma presencial es va celebrar al Senat el 17 de gener de 2017 sota el mandat de Mariano Rajoy, ia la cita no van acudir els presidents de Catalunya i País Basc.