Jupol denúncia que la falta de policies durant deu dies col·lapsarà l'atenció ciutadana a Catalunya

El nombre dels agents de la Policia Nacional a Catalunya es veu reduït en 800 agents durant els propers dies per la falta de planificació de la Direcció Nacional de Policia. Així ho denuncia el sindicat Jupol, que assegura que la situació s'agreuja per ser període de vacances.





Segons el sindicat, l'absència de el 25% de la plantilla de el cos a Catalunya va afectar, sobretot, a l'atenció als ciutadans a l'hora de poder realitzar tràmits com l'expedició de determinats documents tant per als espanyols com per als estrangers .





El sindicat assegura que la situació de col·lapse que es viu a les oficines d'atenció als ciutadans s'ha vist agreujada per la pandèmia, al que s'uneix ara la marxa d'una bona part dels agents destinats a aquestes tasques.





També s i veuran afectats els equips d'investigació, algun dels quals es queda pràcticament sense personal, pel que la seva activitat es va a veure seriosament afectada, el que podria implicar que algunes de les operacions que ja estaven en marxa hagin de ser posposades.





Fonts de l'sindicat han assegurat a Catalunyapress que tot això ha estat motivat per la falta de planificació des de la DGP.

"Nosaltres els hem avisat en diverses ocasions que això anava a ocórrer, però ells no han pres cap mesura. Per això ara ens trobem en aquest situació", denuncien.





A més, consideren que el problema podia haver-se solucionat de manera senzilla i eficaç amb la simple decisió d'enviar per cobrir aquestes absències a altres agents, decisió que s'haurien habar adoptat des de les més altes instàncies de el cos.