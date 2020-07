Borràs s'acull al seu dret i no declara davant del jutge del Suprem

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs s'ha acollit al seu dret a no declarar davant el magistrat del Tribunal Suprem Eduardo de Porres, que l'investiga per presumptes delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental que va poder cometre durant l'etapa en la que va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).









Borràs, que ha arribat al Suprem acompanyada del seu advocat, Gonzalo Boye -el mateix que el de l'expresident català Carles Puigdemont i del seu successor en el càrrec, Quim Torra - poc abans de les onze del matí, l'hora a la qual estava citada pel jutge, ha explicat que s'ha negat a declarar fins que no es practiqui una prova pericial que, segons ha dit, demostraria la seva innocència en relació als 18 contractes que s'investiguen.





"Implicaria poder demostrar que aquests treballs es van realitzar, qui és el seu autor, quin és preu objectiu, quin caràcter de periodicitat ha entre tots dos, entre tots els treballs o fins i tot la unitat funcional dels mateixos", ha explicat als mitjans de comunicació a la seva sortida del Tribunal Suprem, uns 15 minuts després de l'hora a la qual estava citada.





Es tracta de la mateixa prova pericial que la seva defensa va sol·licitar fa unes setmanes i per la qual va demanar a el jutge instructor a què s'ajornarà la declaració, si bé davant la negativa del magistrat, que va acordar mantenir la cita per a aquest dimecres, Borràs ha decidit no contestar a les preguntes de les parts, fins i tot a les del seu advocat, fins que es practiqui l'esmentada diligència.





CONTRACTES "CORRECTES EN TEMPS I FORMA"

Borràs ha defensat que "tot això no ha estat ni investigat ni provat per aquesta pericial" i que sempre ha sostingut que els 18 contractes adjudicats a l'empresari Isaías Herrero -també investigat en aquesta causa-han estat "correctes en temps i forma".





Un cop que De Porres li ha llegit els seus drets, la diputada ha comunicat que no tenia intenció de declarar, al menys fins que no estigui "aquesta evidència empírica". Així mateix, ha indicat que una vegada que es practiqui aquesta diligència, serà ella la que demani declarar de manera voluntària.





"Em veig obligada a defensar la meva innocència", ha subratllat, a el mateix temps que ha assenyalat que "des de l'inici" de la investigació -que va començar en un jutjat de Manresa (Barcelona) - ha vist vulnerats els seus drets. Per això, ha demanat la pràctica de la pericial per contrastar les conclusions d'una investigació "prospectiva", que, segons ha dit, s'ha realitzat d ' "un manera secreta", sent ella aforada.





CRÍTIQUES A EL JUTGE INSTRUCTOR

"Qui vol provar el meu culpabilitat no necessita ni tan sols aquestes proves", ha afegit i recalcat que "col·laborarà amb la justícia però no amb la injustícia". En aquest sentit, ha retret a el jutge De Porres que hagi sol·licitat "molt ràpid" a Congrés dels Diputats el suplicatori per poder citar-la a declarar com investigada -després que la portaveu de JxCat es negués a comparèixer el passat 14 de febrer de forma voluntària-, però que sigui "molt lent" per ordenar la pràctica de la pericial sol·licitada.





Així mateix, ha criticat que quan va rebre la instrucció realitzada pel jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona, la "acceptés" en comptes de "reprovar" a la titular de Jutjat per les "il·legalitats" comeses durant la investigació.





A la seva sortida de l'alt tribunal, la delegació de diputats i senadors i una vintena de ciutadans, entre ells membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, l'ha rebut amb aplaudiments acompanyats de crits que deien 'No estàs sola' i 'No és justícia, és venjança'.





Borràs ha estat preguntada pels mitjans de comunicació per si renunciaria al seu escó com a diputada perquè pogués ser investigada per un jutge ordinari, ja que perdria la condició d'aforada. La portaveu de JxCat ha assegurat que no ho faria perquè això suposaria "assumir una culpabilitat" que no reconeix.





ORIGEN DE LA CAUSA

La investigació apunta a una possible prevaricació en les resolucions dictades per Borràs que van donar lloc a l'omissió injustificada dels tràmits essencials del procediment administratiu, el que tot esperant poder escoltar-la en declaració "no té tota explicació jurídica i evidencia l'exclusiva voluntat d'afavorir els interessos "del seu amic Herrero, ocasionant amb això un resultat materialment injust, segons va exposar el magistrat en la seva exposició raonada a Congrés.





La investigació a la diputada de JxCat neix de la instrucció que va obrir un jutjat de Manresa el 2017 contra Isaías Herrero per un presumpte delicte de falsificació de moneda a què després es van sumar falsedat documental i tràfic de drogues. En el marc d'aquesta causa, els investigadors van analitzar les converses telefòniques del "amic" de Borràs de les que es desprenia la necessitat de preparar unes factures.





El jutjat de Manresa finalment es va inhibir a favor de el Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona, on va continuar la investigació i es va confirmar el "modus operandi seguit en el període 2014-2017 consistent en dividir-la contractació del servei en contracte menors de menys de 2018" , explica la resolució. Va ser aquest tribunal el que va elevar la causa al Suprem donada la condició d'aforada de Borràs com a diputada al Congrés.





PROVA CLAU, ELS CORREUS

La prova clau es va trobar en una la cadena de correus electrònics enviats el 2013 i 2014 en els quals Borràs assenyala de "forma molt explícita" a Herrero com havia de procedir.





També hi ha indicis que Borràs i Ferrer haurien actuat de comú acord mitjançant el fraccionament il·legal d'aquests contractes i la falsificació dels pressupostos presentats en cada un dels expedients, simulant la participació de terceres persones independents.

El fet mateix de falsejar els pressupostos presentats, segons assenyalava De Porres en el seu escrit a Congrés, "permet concloure que ha existit un clar perjudici per a l'erari públic al resultar impossible determinar el treball realment realitzat i el seu valor econòmic, en base a uns conceptes en imports inventats i que finalment es traslladaven a les factures presentades al cobrament, directament i indirectament per Isaías Herrero ".









Una altra de les converses que es tenen en compte és en la que Herrero reconeix al seu soci, al novembre de 2017, que té uns "trapis" amb la diputada de JxCat: "Amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la Cooperativa , jo facturo uns trapis per allà ", va dir en al·lusió a l'ILC, sobre la qual va afegir que havia de fer" dos pressupostos bons i quatre no bons...". A més, manifesta que la situació canviaria quant Borràs deixés la institució.