Les empreses implantades al Consorci de la Zona Franca han generat més de 137.000 llocs de treball

El sòl gestionat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) està al 99% de la seva ocupació total, un símptoma d'excel·lent salut per al teixit productiu a Catalunya. Aquestes empreses amb la seva activitat han aportat 9.112 ME al PIB del país.





Durant el 2019 el CZFB va dur a terme un treball de definició de la seva visió, missió i valors com a entitat amb la finalitat de conceptualitzar la seva aportació a la societat a partir de les seves variades facetes corportativas. Aquesta tasca, que va ocupar bona part de l'exercici va involucrar a Stajeholders interns i externs i va desembocar en les següents definicicions.





















Aquest dimarts el CZFB ha presentat la seva memòria corporativa de l'any 2019, marcada per la revisió estratègica del seu paper com a agent clau i motor econòmic de Catalunya, on ha posat el focus en tres eixos: la generació de negoci, la innovació i la sostenibilitat , amb un pla de present i futur compromès amb l'Agenda 2030 . El delegat especial de l'Estat al Consorci, Pere Navarro, i Blanca Sorigué, directora general de l'entitat, han destacat el dinamisme aconseguit el 2019 i l'aposta en ferm en els seus tres eixos d'actuació.





El CZFB i les empreses implantades en el seu àmbit d'actuació han aportat un total de 9.112.000 a el PIB espanyol i han generat més de 137.000 llocs de treball. Després de tancar l'exercici de 2019 amb un volum de negoci de 55,5 milions d'euros i un benefici de 14,1 milions d'euros, l'entitat centra ara la seva estratègia en el seu paper de dinamitzador econòmic i social davant els nous reptes de l'era covid.













Seguint aquest enfocament el CZFB prepara la celebració de BNEW ( Barcelona New Economy Week) , que tindrà lloc entre el 6 i el 9 d'octubre a Barcelona en un format híbrid presencial i amb més pes virtual, i que marcarà el tret de sortida de el pla de reactivació econòmica que impulsa l'entitat. L'esdeveniment, enfocat en l'àmbit professional, comptarà amb experts internacionals di espera convertir-se en l'epicentre de les tendències i n Logística, Real Estate, Indústria Digital, Ecommerce i Zones Econòmiques a nivell mundial durant una setmana.













La directora general de CZFB, Blanca Sorigué i el Delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro / CZFB





"Estem molt satisfets amb la feina feta i els èxits aconseguits en 2019, que avalen l'estratègia de el Consorci. En un context tan complex com l'actual, l'entitat està centrada en la posada en marxa de projectes i iniciatives innovadors per reforçar la nostra posició com a pol industrial líder en l'àrea de la Mediterrània, i que ens van a servir a més per a atraure, consolidar i projectar a empreses d'alt valor afegit ", ha afirmat en la seva intervenció, Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci.





En el full de ruta de l'Consorci destaquen dos grans projectes pioners el 3D Factory Incubator , amb una inversió de 3 milions d'euros, és la primera incubadora empresarial d'alta tecnologia 3D a Europa. En ella un total de 30 empreses, des de start-up a departaments d'R + D de grans multinacionals, han passat per desenvolupar als seus projectes.





A més CZFB, juntament amb Leitat , impulsa el hub tecnològic DFactory 4.0 , amb una inversió inicial de 17 milions d'euros en la primera fase, i que comptarà amb una superfície total de 100.000 metres quadrats. La DFactory té com a objectiu el foment i el desenvolupament de la Indústria 4.0 a Europa potenciant un ecosistema d'atracció de talent, tecnologia i inversions en un espai únic.

















"L'any 2019 vam convertir Barcelona en la capital mundial de la logística, vam seguir atraient talent internacional i reforçant el paper de la ciutat com a hub tecnològic per a les start-ups. En aquest nou context, redoblamos esforços i seguim apostant per la innovació i la digitalització com a línies estratègiques per al creixement econòmic i el desenvolupament social ", apunta Blanca Sorigué, directora general de l'CZFB.





La memòria inclou l'agenda del Consorci per als propers anys i el treball de definició que han dut a terme sobre la seva visió, missió i valors, materialitzat en la seva aposta ètica i sostenible per al desenvolupament dels 10 principis del Pacte Mundial de Nacions Unides . En aquest sentit, el CZFB contribueix activament a l'canvi tecnològic de les empreses i assolir els ODS en una nova cultura industrial coexistent amb el marc urbà. L'entitat ha liderat i impulsat accions al costat de l'Alt Comissionat de l'Agenda 2030 i organitzat jornades per sensibilitzar les empreses de la Zona Franca sobre els ODS.









Així mateix, en la seva aposta central per la sostenibilitat, l'entitat pública ha plantejat nous projectes pel clima en termes de mobilitat, digitalització de processos, renovació de la certificació ISO 27001, i impuls d'esdeveniments sostenibles com el Premi Barcelona + Sostenible al Projecte de EcoCircularF per a les bones pràctiques de gestió ambiental.





LA INNOVACIÓ UN MOTOR DE CREIXEMENT I LA SOSTENIBILITAT PREMIADA





La innovació forma part de la visió de l'CZFB i els seus valors com a entitat promotora de el desenvolupament i el progrés. Amb el projecte DFactory s'agilitza la transformació digital industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona per projectar-a nivell global. Amb 3 ME d'inversió i una àrea de 600m2 s'han imprès en 100 dies d'existència 15.000 objectes de 30 empreses amb projectes d'incubació.





Les accions de CZFB han rebut el Premi Barcelona + Sostenible pel seu projecte de EcoCircularZF per les bones pràctiques en gestió ambiental. Han aconseguit avançar cap a la digitalització total dels seus processos, eun acció sense paper i sense plàstics.





El sitema de Gestió Ambiental del CZFB disposa de la certificació EMAD i s'està impulsant el transport públic, del vehicle compartit de carril bici i del laboratori de mobilitat 5G.





Consulta la memòria al complet a un clic