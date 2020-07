Catalunyapress T'INFORMA

Hola! , Com va tot ?. Nosaltres amb molt de calor, però seguim a peu de canó, perquè llegeixis les millors notícies del dia. Ens anima molt saber que ja estem a l'equador de la setmana. ¡Síiiiiiiii!.





Aquest migdia, el Ple de Congrés ha rebutjat les reformes socials que havia proposat la Comissió per a la Reconstrucció , encara que sí ha aprovat la resta de mesures. Quina sort!









A més, hem conegut que la Comissió Europea espera que l'executiu de Pedro Sánchez aprovi una sèrie de reformes per poder accedir als fons de recuperació de la Unió Europea que els líders van pactar diumenge.









El Covid-19 segueix molt present en el nostre dia a dia, i els rebrots augmenten. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que a Espanya hi ha 23 brots més . Així, el total dels rebrots en territori espanyol és de 224. A Barcelona, els experts temen que els contagis es multipliquin en uns 10 dies . A la tarda s'ha sabut també que el 74% dels metges de CAP han passat consulta sense mesures de protecció contra el Covid-19 i que la Generalitat ha habilitat un hotel a Lleida per aïllar els casos positius. Mare meva!.









Laura Borràs havia de comparèixer davant del jutge de Tribunal Suprem, però finalment ha decidit no fer-ho, acollint-se així al seu dret a no declarar . Sobre el seu cas, el president Quim Torra havia dit unes hores abans que no creu que sigui un judici just .









I el president aquest dimecres ha expressant el seu desig de fer de nou un referèndum a Catalunya. Ha dit concretament: "Crec que ho hem de organitzar una altra vegada. Crec que ho hem de tornar a fer". ¡BOOM !. Com es nota que estem en precampanya electoral, eh ?.













I des del món empresarial hem informat sobre els resultats semestrals de Naturgy.

















Hem conegut que les empreses implantades al Consorci de la Zona Franca han generat més de 137.00 llocs de treball .

















S'ha fet públic l'acord de Aigües de Barcelona i Sant Joan de Déu per ajudar a 290 persones vulnerables de l'Àrea Metropolitana .





















La Fundació de La Caixa ha donat a conèixer els 23 projectes biomèdics innovadors del seu programa CaixaImpulse













Però encara hi ha més ..... Jupol ha denunciat que la manca de policies durant deu dies col·lapsarà l'atenció ciutadana a Catalunya

















El sector cultural a Barcelona viu immers en el caos després de les recomanacions de la Generalitat

















I el Govern està estudiant la possibilitat d'ordenar el tancament de tots els locals d'oci nocturn de Catalunya com a mesura preventiva en la lluita contra el Covid-19. Així que a ballar i anar de copes a casa.













Per acabar tornar a dir-vos que si volem vèncer el Covid-19 cal seguir les mesures sanitàries de seguretat .¡ Anar tots a l'una com a Fuenteovejuna!









