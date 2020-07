Ciutadans demana que l'Ajuntament de Barcelona reconegui l'ajuda de la UME

El grup municipal de Ciutadans ha registrat una petició a l'Ajuntament de Barcelon en la qual sol·licitarà un reconeixement públic del consistori a la Unitat Militar d'Emergències (UME) per la seva actuació durant els moments més complicats de la pandèmia a la ciutat.









Per a la presidenta de el grup municipal de Cs al consistori barceloní, Luz Guilarte, "la intervenció en les residències de gent gran públiques i privades de la ciutat duta a terme per la UME durant la crisi del Covid-19 mereix un reconeixement públic per part de la institució ".





La regidora ha explicat que l'actuació de la UME a la ciutat va ser essencial per a socórrer gran part de les residències de gent gran, aixecar hospitals de campanya, la desinfecció d'hospitals i altres instal·lacions.





Per aquest motiu ha subratllat que "des de Cs considerem que és just que els barcelonins tinguem l'oportunitat de traslladar el nostre agraïment a la UME tal com s'ha fet amb altres professionals i col·lectius de la ciutat que han lluitat en primera línia contra la Covid- 19 ".





La líder del partit taronja a l'Ajuntament ha destacat "la tasca desenvolupada per les Forces Armades davant la falta de resposta que va donar el Govern de la Generalitat i la situació d'abandó en què es trobaven molts majors a les residències de la ciutat" .





Per aquest motiu ha explicat que Ciutadans sol·licitarà el reconeixement públic de l'Ajuntament de Barcelona a la tasca exercida per les Forces Armades. "Gràcies a la UME va sortir a la llum el terrible drama que s'estava produint en els centres de gent gran i es van poder salvar vides. Barcelona sempre estarà en deute amb la UME", ha conclòs.