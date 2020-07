Si mires la realitat, frenes

Tant en el Congrés dels Diputats com en els Parlaments Regionals estan reunint-se Comissions de reconstrucció. Amb un missatge que transmetre: "mirem la realitat i frenem per pensar". Perquè la tornada a la normalitat no ha de ser per tornar a viure com si no hagués passat res. "Tot igual que abans" és el pitjor missatge que es pot enviar a la ciutadania.









Observem amb preocupació que ara c on les vacances proliferen botellons, festes, dinars multitudinaris, platges i molt turisme. Aquesta normalitat de la bogeria ens destrueix és un fals eslògan de visca la llibertat !; sembla que hi ha pressa per tornar a viure la vida sense pensar en els altres i en el futur de la planeta. ¡Immens error!





Aquesta pandèmia està traient a la llum el millor i el pitjor de cada un, i per descomptat dels líders que ens governen. Trump, Bolsonaro, Boris Johnson i alguns altres la viuen com una supremacia de la genètica, com una prova que calia superar amb un fort contingut de prova d'esforç de la masculinitat. La discriminació amb què s'ha tractat a les víctimes ens deixa un llarg llistat de greuges: el cas dels geriàtrics, el tractament discriminatori a poblacions marginades i les molt diferents reaccions socials que estem vivint.





Hi ha en tot això un discurs enganyós que suggereix que les desgràcies ens uneixen i no ens discriminen. Mentida! És fals. Si treballaves en una residència de majors, o en la sanitat pública, la teva vida valia poc; però ara val menys. Per això, parem i reflexionem. Si seguim la tendència que ens imposen des del sistema dominant podem arribar a convertir-nos en un risc biològic i que arribin a tenir raó els que diuen que els robots són el futur perquè no contaminen. La catifa de la normalitat és un parany perquè tot segueixi igual.





Cal reinventar noves formes de produir, de conviure, de moure'ns, de consumir, de finançar-nos i, a més, millorar la formació de les persones, amb un nivell de transparència que permeti reconstruir el que ja és obsolet i no té futur. En aquest projecte la transparència té un paper essencial per al canvi de cultura que fa falta. Recordem a Beberidge quan deia que per conquerir nous espais -siguin econòmics, polítics o socials- han de tenir un sentit per a la ciutadania. Per això, és molt important saber què volem aconseguir, i fer-ho junts. Gandhi ens recordava sempre que "el que fas per mi sense mi, ho fas contra mi".





El primer pas és construir en confiança. I la confiança en la democràcia no és cega, sinó que es guanya amb institucions transparents, obertes i eficients, que es comprometin a retre comptes tant en el formal de la despesa com en el cultural de la participació. Mirem a la Unió Europea i les seves orientacions sobre les polítiques per canviar i innovar en el model productiu i el model energètic, per crear una ocupació de més qualitat, modernitzar el teixit empresarial i revertir el deteriorament mediambiental. Aquesta reconstrucció requereix tant una forta inversió de fons públics com molta resiliència i una gran empatia.





Reconstruir des de la proximitat en un procés innovador és una garantia de futur i un veritable repte. Cal dissenyar una nova cadena de subministraments que amb proveïdors de proximitat ens donin seguretat amb vista a el futur. Està tot inventat: només hem de recuperar les experiències que s'han desenvolupat en els clústers de proximitat que han garantit subministrament i preu, creant una ocupació en el seu entorn.





És evident que aquests projectes no sorgeixen sense una política pública que ho impulsi i necessiten també d'una col·laboració amb les universitats públiques per impulsar i finançar plans d'investigació centrats en les prioritats regionals i que el coneixement sigui transferit amb garantia en el procés. Aquest canvi, aquesta recuperació de l'espai perdut, pot tenir com a aliat una nova visió per a un pla de recuperació dels territoris buits. Aquí juguen un paper essencial les comunicacions, tant vials com digitals. Dos bretxes a les que hem de donar solució per solucionar els problemes territorials.





Amb el projecte de reconstrucció podem fer un país amb l'esperit de buscar oportunitats mitjançant la innovació, i en el qual col·lectius moltes vegades menysvalorats recuperin el seu valor empíric i se'ls doni el protagonisme que la convulsió viscuda els ha atorgat. Estem entrant en la nova normalitat, en el qual s'està reconeixent el valor dels sectors que considerem estratègics. I aquesta valoració dels sacrificis també ha de monetitzar.





Si volem sortir de la crisi del Covid-19 amb un compromís comú hem de prioritzar les polítiques socials i la lluita contra les desigualtats, perquè la situació en què estem no és la millor manera d'afrontar un nou repte. Un repte que és conseqüència de el dèficit democràtic que arrosseguem ja que el nostre sistema polític porta massa temps transitant per un passadís massa estret i cal una sortida de confiança en les seves institucions. Necessitem enfortir la democràcia institucional, i aquest enfortiment s'aconseguirà a mesura que les institucions independents siguin enfortides amb més independència i els mitjans necessaris.





La democràcia no s'ha arribat a realitzar plenament, sinó que s'ha quedat allunyada, i això ha creat la sensació que serveix més als interessos d'uns pocs que a una ciutadania expectant i perplexa que no comprèn -perquè no sap o no es vol- quina és la seva principal missió: enfortir-la exercint els drets. Participant en els processos. I exigint el dret a saber perquè la rendició de comptes sigui un procediment per obrir les institucions.





Una política de reconstrucció va presidir el debat polític de les pròximes dècades. Per tant, la societat civil s'ha d'enfortir i constituir-se en una gran aliança per aconseguir-ho. La societat civil ha d'impulsar fòrums oberts que assumeixin aquest debat i siguin capaços d'aportar solucions perquè els programes polítics es puguin nodrir de les propostes. Aquestes iniciatives de participació poden consolidar una democràcia molt afeblida.