Els processats pels atemptats de Barcelona i Cambrils podrien enfrontar-se a penes d'entre 8 i 41 anys de presó

La fiscalia demana penes d'entre 8 i 41 anys de presó per als tres processats pels atacs terroristes a la rambla de Barcelona i a Cambrils de el 17 d'agost de 2017. Per l'únic supervivent de l'explosió d'Alcanar, Mohammad Houla, el fiscal demana una pena de presó de 41 anys. A més, demana 36 anys per a Driss Oukabir, el germà d'un dels terroristes que va morir i 8 anys per Said Ben Iazza, per haver col·laborat amb els terroristes.









Cap ha estat jutjat per assassinat perquè no van participar directament en els atemptats, que van deixar 16 morts i més de 140 ferits.





El jutge instructor incloc els següents delictes en el sumari: integració en una organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, i delicte d'estralls en grau de temptativa. A més, la fiscalia també pot acusar d'estralls terroristes consumats i temptativa d'assassinats o lesions de caràcter terrorista pel fet d'haver acumulat explosius a Alcanar per preparar assassinats més massius.





Per a la Fiscalia, Houla formava part de la cèl·lula terrorista de joves de Ripoll que va articular l'imam Abdelbaki Es Satty. Per la seva banda, a Iazza se l'acusa de col·laborar amb l'organització terrorista, ja que va prestar la seva furgoneta a un dels membres de l'organització per transportar explosius. Finalment, la fiscalia demana 36 anys per a Oukabir per tres delictes.