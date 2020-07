Mercadona entrega 9.300 quilos de productes de primera necessitat al Banc dels Aliments de les comarques de Girona

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha fet efectiva el dijous l’entrega de 9.300 quilos de productes de primera necessitat com ara llenties cuites (11.910 unitats) i arròs (1.680 unitats), al Banc dels Aliments de les comarques de Girona.









Aquest lliurament se suma als que la companyia realitza habitualment al Banc dels Aliments i als menjadors socials de les comarques gironines amb els quals collabora, com ara el menjador social La Sopa de Girona o el menjador del convent del Franciscans a La Bisbal de l’Empordà, entre d’altres entitats. De fet, en el que portem d’any, la cadena de supermercats ha donat més de 88.000 quilos de productes de primera necessitat a diverses entitats socials gironines. A més, cal afegir que durant aquest més de juliol, Mercadona ha ampliat a tota la demarcació les donacions de productes al Banc dels Aliments. Fins ara la collaboració es donava en els 5 supermercats de Girona i Salt, però des del passat 13 de juliol hi participen les 28 botigues que la cadena té a les comarques gironines.





La nova donació feta avui al Banc dels Aliments forma part de les que la cadena de supermercats està duent a terme a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya com a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. En total, des de l’1 de gener i fins avui, ha lliurat més d’un milió (concretament 1.090.000) de quilos d’aliments, tant secs com frescos, i articles d’higiene personal als bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, a Creu Roja Catalunya, al banc de productes no alimentaris La Nau i a 35 menjadors socials, entre d’altres. Del 1.090.000 quilos donat, prop de 810.000 corresponen als mesos d’abril, maig i juny, període en què ha incrementat les donacions per ajudar a palliar, en la mesura del possible, les demandes dels collectius més necessitats. Els productes donats han estat llet, llegums, arròs, pasta, carn i peix fresc envasat, fruita i verdura, iogurts i postres làctics, pa de motlle, cereals, i sucs i batuts refrigerats, entre d’altres. I pel que fa a articles d’higiene personal: xampús i desodorants per a adults així com xumets i mossegadors per a nadons.





En aquest sentit, el president del Banc dels Aliments, Frederic Gómez, ha volgut posar de manifest que “estem molt agraïts per aquesta nova donació de Mercadona, productes de primera necessitat que des d’avui mateix es repartiran a les entitats socials del territori”. I ha assenyalat que “ens venen molt bé, degut al fort increment de persones que reben aliments nostres amb motiu de la pandèmia, que ha fet que la necessitat alimentària hagi augmentat en un 40% al territori. A més la donació actual, que s'afegeix a d’altres que ens ha fet Mercadona, és especialment interessant ja que són dos productes molt bàsics: l’arròs que és força consumit i demandat, i llegum cuita que a més de proporcionar proteïnes no està afectant a la pobresa energètica”.





Per la seva banda, el director de Relacions Externes de Mercadona a Girona, Santi Mont, ha agraït “la tasca que estan duent a terme les entitats socials com el Banc dels Aliments de les Comarques de Girona” i ha afirmat que “amb aquesta nova donació feta avui s’hauran lliurat més d’un milió de quilos d’aliments i articles d’higiene personal a diverses entitats i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya en el que portem d’any, amb l’objectiu d’ajudar a palliar, en la mesura del possible, les demandes dels collectius més desfavorits”.





Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSC de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de tot el que rep d'ella. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seva aposta pel creixement compartit.





En el marc d'aquesta política, a més de la collaboració amb els 4 bancs dels aliments de Catalunya i altres entitats socials, la cadena de supermercats també dona productes a 35 menjadors socials de Catalunya, 2 dels quals a les comarques gironines. La donació es realitza diàriament de dilluns a dissabte, gràcies als recursos logístics i humans de Mercadona, que lliura els productes en les millors condicions de qualitat i seguretat alimentària per tal que els voluntaris puguin preparar els àpats diaris.





De fet, durant el 2019, la companyia va donar a totes aquestes entitats i organitzacions socials d’arreu de Catalunya, més de 1.478 tones d’aliments, equivalents a gairebé 25.000 carretons de la compra. Aquest compromís solidari també s'ha reforçat del començament d'any ençà a conseqüència de la situació derivada de la crisi sanitària, a la qual la companyia ha respost amb un increment de les donacions fins a arribar a les 1.090 tones donades de productes de primera necessitat, tant aliments com articles d’higiene personal, des de l’1 de gener i fins avui.