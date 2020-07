Convergents, la Lliga i Lliures presentaran un programa conjunt a les eleccions catalanes

Convergents -partit encapçalat per l'exconseller de Justícia Germà gros-, la Lliga Democràtica -formació fundada l'any passat i liderada per la politòloga Astrid barri- i Lliures -presidit per l'exdirigent de CDC Antoni Fernàndez Teixidó- han acordat elaborar un programa electoral conjunt de cara a les pròximes eleccions catalanes.









En un comunicat conjunt aquest dijous, han explicat que les tres formacions coincideixen en la necessitat que hi hagi "un nou projecte polític que pugui construir una alternativa electoral de centre ampli, que inclogui partits catalanistes i sobiranistes, capaç de redreçar aquesta situació".





Per això, han pactat un decàleg que ha de servir de base per elaborar un programa electoral conjunt amb l'objectiu d'articular una candidatura unitària del catalanisme moderat i per això han creat una comissió amb membres dels tres partits.





Segons ells, "només des de la unitat de totes les forces catalanistes i sobiranistes de centre es podrà recuperar el bon govern de les institucions", de manera que conviden a la resta de forces moderades que comparteixen els seus objectius a que se sumin a el projecte.





Fonts de la Lliga han concretat que la voluntat de les tres formacions és presentar-se a les pròximes eleccions catalanes de forma conjunta i comptar també amb altres partits que defensen un catalanisme moderat i contrari a la unilateralitat.





En aquest sentit, estan a l'espera que es puguin sumar Units per Avançar --liderat per l'exdirigent d'UDC Ramon Espadaler i que en els últims comicis es va presentar al costat de l'PSC-- i el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) - fundat recentment i encapçalat per l'exdirigent de l'PDeCAT Marta Pascal--, i també de com acaba la pugna per la reordenació de l'espai de JxCat.





DECÀLEG

El decàleg signat pels tres partits defineix Catalunya com a nació i defensa que els catalans han de poder votar durant la pròxima legislatura una proposta acordada pel Parlament "que desenvolupi el seu autogovern com a nació i doni sortida a l'actual crisi política a Catalunya i a l'Estat espanyol".





Un altre punt remarca que l'ordenament jurídic s'ha de complir per totes les parts "amb independència dels legítims projectes polítics de cada un", i que la proposta que plantegen que votin els catalans contingui un marc competencial fiscal similar al concert basc o al conveni navarrès .





També advoquen pel reconeixement del català; reforçar el model educatiu i el sanitari basat en la coexistència de centres públics, concertats i privats; protegir la família com una unitat bàsica de la societat; rebaixar la pressió fiscal, i protegir la petita i mitjana empresa i als autònoms.





A més, concreten les competències que hauria de tenir en exclusiva la Generalitat, com ports i aeroports, indústria, energia, comerç, ensenyament, seguretat, territori, ocupació i turisme, entre d'altres.