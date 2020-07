David Villa nega les acusacions d'assetjament sexual d'una extreballadora de New York City

L'ex jugador del Barça David Villa ha negat rotundament les acusacions d'assetjament sexual que ha fet contra ell una extreballadora del New York City, equip en què va militar fins a desembre de 2018.









Res més conèixer les acusacions, el davanter ha fet públic una nota en què es mostra sorprès per les acusacions i les nega amb rotunditat. El comunicat del jugador diu el següent:

Durant els últims dies he estat conscient d'algunes acusacions indeterminades i ambigües que ha fet sobre mi una usuària de Twitter que va treballar com a becària al New York City, club que vaig abandonar al mes de desembre de 2018. Les acusacions han transcendit a les xarxes i als mitjans de comunicació.

Davant la situació de mal a la meva reputació, vull manifestar els següents punts:

1. Vull negar rotundament les acusacions fetes cap a mi a través de Twitter. Aquestes acusacions són absolutament falses.

2. No he rebut cap comunicació sobre aquest tema abans d'aquesta publicació en xarxes socials, ni per part d'aquesta persona ni de New York City FC. Entenc, pel que he llegit a Twitter, que era una becària i que va deixar el Club a la fi de 2019, un any després que jo marxés. Mai he escoltat res d'aquestes acusacions des del Club o des de cap altra font fins que van ser postejades el cap de setmana. Per descomptat, cooperaré totalment amb NYC FC perquè les seves acusacions també estan dirigides al Club.

3. Vaig jugar quatre temporades a New York City i sempre em vaig sentir estimat i respectat per tothom dins i fora del Club. Per tant, és difícil d'entendre per què sorgeixen aquestes acusacions falses quan jo vaig deixar el New York City el desembre de 2018, fa més d'un any i mig. Repeteixo que aquestes acusacions són totalment falses".

4. L'assetjament és un problema important per a la societat. És molt lamentable per a aquells que sí que han patit assetjament que altres persones s'acullin a això com a excusa per a realitzar falses acusacions.

5. Mentre el nostre equip legal treballa per aclarir aquestes falses acusacions, li prego a qualsevol persona o mitjà de comunicació que si us plau respecti el meu dret a la presumpció d'innocència.





L'acusació, llançada a Twitter per una dona que s'identifica com Skyler B diu: "Vaig pensar que estava tenint l'oportunitat de la meva vida quan vaig obtenir unes pràctiques. El que vaig obtenir va ser que David Villa em tocava cada dia i els meus caps pensaven que era un gran material còmic. Les dones prou valentes per a explicar les seves històries en veu alta són les meves heroïnes. Garanteixo que si algú esmentés el meu nom a David Villa, no sabria qui soc. Mai em va cridar pel meu nom. Rarament passava un dia sense que ell m'agafés o m'assetgés verbalment, però mai es va molestar a aprendre el meu nom".