El PIB català pot caure fins a un 12% i hi haurà 110.000 aturats més

Les previsions apunten que l'economia catalana patirà aquest any una caiguda del 12% i que la destrucció d'ocupació acabarà afectant 11.000 persones, de manera que l'atur se situarà en una taxa del 14,4% el 2021. Així es fa constar en l'últim informe de BBVA Research, que en aquesta ocasió ha revisat a la baixa les previsions econòmiques per a Catalunya.





L'informe, que ha estat presentat per l'economista en cap per a Espanya i Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso, considera que l'economia de la comunitat es veurà afectada per l'impacte de les restriccions sobre la demanda interna, la prolongació de les mesures de confinament per un període superior a l'esperat, una major concentració de la caiguda de la despesa en els béns i serveis domèstics i l'impacte en el sector dels serveis.





Cardoso ha explicat que aquestes previsions podrien tornar a revisar a la baixa si segueixen augmentant els rebrots, tal com s'ha vist a Barcelona i la seva àrea metropolitana i la comarca lleidatana de Segrià, i com a conseqüència, augmenta el nombre de restriccions per frenar contagis .





L'informe assenyala que l'activitat econòmica a Catalunya ha retrocedit prop del 4,2% en el primer trimestre del 2020 i un 18% en el segon, amb el que en els primers sis mesos l'activitat de la comunitat s'ha reduït més d'un 20% respecte a finals de 2019.





MENYS CONSUM

Cardoso ha destacat que la reducció de la despesa de les llars catalanes durant el primer semestre del l'any s'ha situat entre el 25% i el 30%, i el descens del consum s'ha concentrat en la restauració, l'oci i el turisme, mentre que han repuntat sectors com el comerç electrònic, l'alimentació i els serveis de salut.





Pel que fa al turisme, la caiguda registrat per les restriccions de moviments a nivell global va comportar una contracció del consum de no residents, tenint aquesta qüestió major impacte a Catalunya que en el conjunt d'Espanya per la dependència d'aquest sector: els ingressos turístics d'estrangers equivalen a el 9% el PIB català, davant el 5,7% en el conjunt d'Espanya.





Per la seva banda, la caiguda de les exportacions de béns a Catalunya va arribar al 30% interanual en els mesos de març a maig, una reducció més gran que a Espanya, i els retrocessos més importants es van observar en l'automoció (-70%) i béns d'equip i manufactures de consum (-40%).





RECUPERACIÓ MÉS ENLLÀ DE 2021

Cardoso ha explicat que a finals de 2021 no s'hauran recuperat els nivells previs a la crisi de la Covid-19 a Catalunya, si bé ha indicat que la recuperació de la despesa està sent "bastant intensa" actualment. De cara al segon semestre, calcula que : "Però no anem a recuperar el perdut. Trigarem anys amb l'escenari actual i seria molt positiu poder fer-ho en 2022".





Amb una flexibilització de les restriccions i l'obertura de negocis, s'afavoriria la recuperació econòmica, que si continués permetria un augment del PIB trimestral de el 8% el tercer trimestre d'aquest any, dos punts per sota de la mitjana espanyola.





BBVA preveu que a l'acabar 2021 el PIB català se situarà encara al voltant de el 5% per sota de el nivell assolit el 2019, i per sectors la recuperació del consum continua en l'oci, llar, bellesa i esports.





A més, l'elevat pes de les exportacions de béns i, en particular, cap a mercats asiàtics més avançats en el control de la Covid-19 i la recuperació de les seves economies, afavorirà una recuperació més ràpida en els pròxims trimestre s, segons el banc.





Pel que fa a l'ocupació, l a destrucció està sent major entre els joves, i per sectors l'hostaleria i el comerç acumulen el 45% dels ocupats afectats per la crisi.





RECURSOS DELS ERTO

Quant als ERTO, Cardoso ha apuntat que el 20% de les persones afectades per aquest mecanisme passen a l'atur, i preguntat per si tenen sentit més extensions dels ERTO més enllà de setembre, ha apostat per replantejar millor els recursos.





Així, ha considerat adequada la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre, però a partir d'aquí ha advocat per dirigir aquests recursos a formació, indústria i empreses.





Davant tota la incertesa generada a falta d'aconseguir encara una vacuna, Cardoso ha posat el focus en la necessitat d'un ampli consens i per avançar en reformes que assegurin la sostenibilitat de les finances públiques, redueixin la precarietat laboral i augmentin la productivitat.