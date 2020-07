Abertis acomiada 120 treballadors de les autopistes catalanes de les que perd la concessió

L'empresa Abertis ha arribat a un acord amb els sindicats per acomiadar 120 dels treballadors que actualment exerceixen la feina de casa a les autopistes catalanes que acaben la seva concessió en 2021. Això implica l'acomiadament del 9,2% de la plantilla de la concessionària, composta per 1.300 treballadors.









Aquest ajust succeeix a què la companyia controlada per Atlantia i ACS ja va acordar a finals de l'any passat, que en aquest cas va afectar els 136 treballadors de les dues autopistes que a terme de 2019 van concloure el seu contracte de concessió amb Abertis i van tornar a l'Estat.





L'ERO pactat ara s'aplicarà a les vies que Abertis gestiona a través de les societats concessionàries Acesa i Invicat. En concret, es tracta de diversos trams de l'autopista AP-7 al seu pas per Catalunya, i trams de les regionals C-31, C-32 i C-33.





En el cas d'Acesa, dos dels seus traçats, el de l'AP-7 comprès entre el pas fronterer de la Jonquera (Girona) i Barcelona, i des de la capital catalana fins a Tarragona, i l'AP-2 Saragossa-el Vendrell (Tarragona ), també conclouran pròximament, a l'agost de 2021, el seu contracte de concessió i tornarà a l'Estat.





Del total de 120 treballadors afectats, un centenar corresponen a empleats de les autopistes, de cobrament de peatge i manteniment, i l'altra vintena, a serveis centrals.





En virtut de , aquests treballadors rebran una indemnització de 45 dies per any treballat amb un topall de 42 mensualitats pel que fa als exercicis treballats fins al febrer de 2012 i de 33 dies per any treballat amb un topall de 24 mensualitats per als exercicis posteriors.





A més, preveu una aportació de 3.000 euros per als que tinguin una antiguitat de al menys cinc anys i de 6.000 euros si és de més de deu.





DESCONVOCATÒRIA DE VAGA

En paral·lel, els sindicats d'Abertis han desconvocat les jornades de vaga que havien convocat per aquest estiu a les autopistes de l'empresa a Espanya, primer operador de vies de pagament de país, després d'aconseguir un acord amb la direcció de el grup.





Les aturades ara anul·lats estaven programats per a tots els divendres, dissabtes i diumenges compresos entre el 26 de juliol i el 16 d'agost, ambdós inclosos. En el cas dels treballadors d'oficines, la vaga es convocava per a tots els dimarts compresos entre aquestes dues dates.





El nou conveni tindrà vigència per a dos anys, amb la ultraactivitat que determini l'Estatut dels Treballadors. En termes de retribució, estableix una revisió salarial a raó del 95% l'IPC sobre tots els conceptes salarials per als anys de vigència.