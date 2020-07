L'Església s'ha apoderat a Catalunya de milers de finques sense tenir el títol de propietat

L'Església té inscrites al seu nom en els registres de la propietat milers de finques de tot Catalunya de les que, no obstant això, no posseeix cap tipus de títol de propietat. La Generalitat ha aconseguit documentar que des de 1946 fins a 2015, l'Església va realitzar aquesta operació per apropiar-se de 3.772 propietats de tota índole.









Les dades les han presentat el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Justícia, Ester Capella, en un acte a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).





Segons les dades que ha facilitat la Generalitat, dels 3.722 immobles inmatriculados a Catalunya, 1.855, el 50%, són espais dedicats al culte, com temples, ermites, cementiris, capelles, conjunts eclesiàstics i santuaris; altres 1.518, el 41%, són terrenys rústics, majoritàriament, però 349 són edificis i habitatges, principalment rectories.





Lleida suma el 58% de les immatriculacions i agrupa les tres comarques més afectades de tot Catalunya, que són el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, mentre que també inclou un dels dos municipis amb més immatriculacions de Catalunya, Pont de Suert , amb 82, que se situa per darrere d'Olesa de Bonesvalls (Barcelona).





OFICINA DE MEDIACIÓ

La Generalitat ha creat l'Oficina de Mediació sobre immatriculacions, un servei del Centre de Mediació de Catalunya dirigit a l'Església i a les persones i entitats que reclamen la propietat de béns inmatriculados sense títol de propietat. A més, ha creat un mapa interactiu en el qual es poden consultar totes les immatriculacions de les quals la Generalitat té constància.





L'objectiu de l'oficina és que les parts s'acullin a un procés de mediació que faci possible arribar a acords extrajudicials per la via del diàleg. Capella ha fet una crida a ambdues parts perquè es senten a la mateixa taula, amb l'acompanyament de la Generalitat, i acordin sortides que desbloquegin l'enfrontament actual.





Per la seva banda, Aragonès ha afirmat que el que volen és ajudar a resoldre problemes amb la mediació: "Catalunya és un país que no ha tingut molts dels poders que tenen els Estats i per això som un país en què el pacte, la mediació i la negociació són uns instruments molt propis de la nostra tradició jurídica ".





GRUP DE TREBALL

La major part de les disputes són per la inscripció de llocs de culte ubicats en propietats privades i solars rústics, així com d'equipaments esportius i places públiques al voltant d'esglésies i rectories.





La Conselleria també ha promogut la constitució d'un grup de treball per identificar els supòsits que puguin exigir una actuació pública orientada a recuperar els béns que hagin de ser gaudits pel conjunt de la societat.





La inmatriculació és el registre d'un bé immoble per primera vegada i la polèmica sobre els béns a nom de l'Església té origen en la Llei Hipotecària que el franquisme va aprovar el 1946. Aquesta norma, vigent fins al 2015, establia que l'Església, igual que l'administració, podia immatricular una finca malgrat no tenir cap títol que acredités la propietat.