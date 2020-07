Naturgy genera energia fotovoltaica per abastir a 130.000 llars

L'aposta fotovoltaica de Naturgy a Espanya creix dia rere dia. En l'actualitat, la capacitat de les instal·lacions d'aquest tipus que l'empresa posseeix al nostre país poden proporcionar energia verda a més de 130.000 llars.









Les cinc plantes solars fotovoltaiques construïdes per Naturgy, en el seu primer gran projecte fotovoltaic a Espanya i que van començar a operar el 2019, registren una producció mitjana anual d'uns 480 gigawatts hora (GWh) d'energia, el que equival a el consum elèctric de més de 128.000 habitatges, gairebé el 22% de l'total de la comunitat autònoma.





La producció de les plantes, Carpio de Tajo, situada al municipi del Carpio de Tajo (Toledo), la Nava, situada entre els termes de Puertollano i Almodóvar de el Camp (Ciutat Real) i Picón I, Picón II i Picón III, a Porzuna (Ciutat Real), ha permès desplaçar l'ús d'altres fonts de generació elèctrica convencional contribuint a reduir en més de 345.000 tones de CO2, addicionalment a altres emissions contaminants.





Naturgy va invertir al voltant de 167 milions d'euros en la construcció d'aquestes cinc infraestructures: 34 milions d'euros a La Nava, que compta amb 145.464 mòduls fotovoltaics i una potència de 49 megawatts (MW); 33 milions d'euros a Carpio de Tajo, que compta amb 148.422 mòduls i una potència de 50 MW, i 150 en el complex solar Picón I, II i III, amb una potència total de 150 MW i 454.356 mòduls.





Com a nota significativa cal destacar que en totes aquestes instal·lacions, Naturgy ha incorporat mesures innovadores de caràcter tant tecnològic com mediambiental. Així, a més d'implantar el pasturatge controlat per controlar la vegetació d'una forma natural i fer més sostenible la gestió de la pròpia planta fotovoltaica, facilitant també la convivència amb l'activitat ramadera de les zones on s'ubiquen, s'estan realitzant un altre tipus d'actuacions per a la conservació de la flora i la fauna.





PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ

Naturgy està immersa en un procés de transformació per adaptar el seu negoci cap a un model més sostenible com demostra el seu ferm compromís amb la generació renovable. Així, la companyia ha fixat nous objectius en matèria mediambiental per al 2022 per reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en, al menys, un 21% en el 2022 respecte a l'2017, reduir en un 22% la intensitat de CO2 en generació elèctrica i que el 34% de la capacitat de generació sigui d'origen renovable.





Per aconseguir-ho, la companyia treballa en una bateria de mesures que estan en línia amb l'objectiu global de frenar l'augment de la temperatura de la planeta a 1,5 graus i amb accions específiques per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, impulsar les renovables i l'economia circular, així com la protecció de la biodiversitat i el desenvolupament de l'capital natura.





En 2019, Naturgy s'ha convertit en un dels inversors líders en tecnologies netes a Espanya, destinant més de 400 milions d'euros a el desenvolupament de projectes renovables, la xifra més alta en la història de la companyia. La multinacional ha continuat amb inversions en projectes renovables fora d'Espanya, destinant 145 milions d'euros en projectes de creixement a Austràlia i Xile. Com a resultat, la capacitat instal·lada total en renovables es va incrementar fins 2.580 MW a el tancament de 2019.