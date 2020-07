Condemnes de presó per als assaltants del centre Blanquerna a Madrid

El Tribunal Suprem ha condemnat a la presó els catorze ultres responsables de l'assalt al centre cultural Blanquerna de Madrid ocorregut en 11 de setembre de 2013. L'alt tribunal considera provats els delictes de desordres públics i contra el dret de reunió.









La sentència es dicta després que el passat gener el ple del Tribunal Constitucional (TC) acordés per unanimitat ordenar al Tribunal Suprem que dictés una nova sentència contra els condemnats i sobre els quals havia augmentat les penes de presó fins a quatre anys. Segons el TC, no s'havia d'aplicar l'agreujant d'haver actuat per discriminació ideològica ni el subtipus agreujat de delicte de danys de recaure en béns d'ús públic.





En la seva nova sentència, el Suprem estima parcialment els recursos de la Fiscalia i de la Generalitat contra la sentència inicial del cas dictada el 19 de febrer de 2016 per l'Audiència Provincial de Madrid, que va condemnar als acusats a entre 6 mesos de presó i 8 mesos per delicte de desordres, amb l'atenuant de reparació de dany, ja multes d'entre 1.800 i 2.400 euros per delicte de danys.





El Suprem considera ara que l'acte de rebentar una reunió política constitueix delicte de desordres públics en concurs amb un delicte contra el dret de reunió, de què considera responsables els acusats, i no aprecia l'atenuant de reparació de dany en el delicte de desordres , ja que es tracta d'un delicte que no té un perjudicat concret.





La conseqüència és una elevació de les condemnes, que és de 2 anys i 7 mesos de presó per a 12 dels acusats, de 2 anys i 9 mesos de presó per a Juan Luis López García (per haver tingut un paper protagonista en els fets), i de 2 anys i 8 mesos de presó Jesús Fernando Fernández Gil per ser qui va encapçalar l'acció il·lícita. Així mateix, se'ls imposa a tots ells la inhabilitació especial per a l'exercici de el dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.





En relació al delicte de danys, es mantenen les penes de multa establertes per l'Audiència de Madrid atès que la sentència del Constitucional va deixar sense efecte l'agreujament establerta en la sentència de cassació anul·lada i els efectes de el pronunciament de Tribunal Constitucional s'han d'estendre a tots els condemnats, amb independència que recorreguessin o no en empara.





La nova sentència no aprecia l'agreujant de discriminació per raons ideològiques, aplicant la doctrina del Tribunal Constitucional en la sentència de gener sobre els límits de revisió de sentències absolutòries.