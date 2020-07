Catalunyapress T'INFORMA

Aquest dijous hem decidit invocar als nostres àngels protectors, perquè amb aquesta calor Infernal, els ratolins surten fugint i el teclat es desfà entre els dits. Demà, com segueixi així prometem invocar la dansa de la pluja d'estiu a veure si baixen una mica les temperatures. Quina calor !. En fi anem a l'embolic informatiu.





Hem destaquem el considerable augment de casos de coronavirus a Catalunya: 1.949 més que ahir . A més, també ha havido a quatre persones morts més que s'afegeixen a el trist còmput final. Tot i que la xifra espanta, Salut ha recordat que "bona part de l'increment" es deu als resultats dels tests serològics, que no serveixen per a una fase inicial de la malaltia, ja que no detecten el virus, però gràcies a ells es pot calcular quina part de la població ha superat la malaltia.





Continuant amb el Covid-19, en les últimes 24 hores s'ha arribat a un nou rècord de contagis a tot el món , una notícia gens bona, de manera que hem de cuidar-nos perquè sembla que el coronavirus continua com diríem entre amics "fresc com una cuejant ".













En la part negativa del dia cal dir que la sanitat està "extraordinàriament desatesa" , com ha lamentat el director de el Programa Mundial d'Malària de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Pedro Alonso. Si el personal d'infermeria de Catalunya ja reclamava anteriorment la jubilació anticipada , ara amb la pandèmia ha agreujat la seva situació laboral i demanen també formar part dels col·lectius de risc. I és que risc ho tenen tot.





L'esperança ens l'ha alimentat aquest dijous EUA on un estudi ha detectat que els anticossos aïllats dels pacients amb coronavirus podrien suprimir el virus









En el camp de la política, el jutjat 42 de Madrid ha obert diligències genèriques per "suposada malversació de Podem" després de la denúncia, el 2019, de l'ex advocat de Podem, José Manuel Calvente, sobre el finançament de el partit posant la lupa sobre el "vers lliure" de la formació estatge, el professor de la Complutense, Mr. Juan Carlos Monedero i la consultora NEURONA. I ens anem a fer cap acudit, ¡que us consti !.









I continuem amb notícies relacionades amb Podem. I es que avui, María Jesús Montero s'ha distanciat de l'actitud de Pablo Iglesias , que va anunciar que no pactaria amb Ciutadans ni el PP, amb l'objectiu d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Montero, com a portaveu de govern de coalició, ha assegurat que "tots aporten" i que "ningú sobra". En un joc sense fi del, vicepresident diu, i la portaveu matisa, desautorizandolo sense despentinar-se.





A més, Pedro Sánchez ha presentat un pla per digitalitzar Espanya en 5 anys , i el que tant el sector públic com el privat invertiran un total de 140.000 milions d'euros. Així que toca posar-se les piles i entrar tots en el digital, més que ens costi.

















I sense sortir dels jutjats aquest dijous s'ha conegut que el Tribunal Suprem ha condemnat a la presó els catorze ultres responsables de l'assalt a centre cultural Blanquerna de Madrid ocorregut en 11 de setembre de 2013.













A més el Suprem ha rebutjat el règim de semillibertat de Carme Forcadell , encara que no afecta la seva situació actual ja que li van concedir el tercer grau. Com a resposta, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a l'independentisme que s'uneixi . Així que tenim cada dia un acte de circ gratis total.









I la Guàrdia Civil ha detingut el director d'una residència d'avis per un presumpte delicte d'estafa i un altre de lesions a Las Rozas. Els investigadors sospiten que una doctora col·laborava en els actes delictius. L o han detingut per drogar a la gent gran per robar-los 'Això ens cabreja molt !. Els nostres majors mereixen que els tinguem cura.

















I com la cosa va de detencions. La Policia Nacional ha detingut un home a Terrassa per realitzar apologia gihadista i llançar missatges d'odi a través de les xarxes socials contra minories , ha informat el cos en un comunicat aquest dijous.

















Catalunya ha va celebrar, aquest dijous, 1 Sant Jordi d'estiu a mitges , ja que les parades de Passeig de Gràcia de Barcelona no han pogut obrir, tot i que algunes llibreries sí que han tret les seves parades fora dels locals. De tota manera els catalans han comprat els seus llibres "on line" a la vostra llibreria local perquè cal reconèixer que ens agrada llegir.









A el temps hem conegut que els processats pels atemptats de Barcelona i Cambrils podrien enfrontar-se a penes d'entre 8 i 41 anys de presó .













Per vosaltres ens hem endinsat en el curiós cas de Mongolia, que tot i estar a la banda de la Xina no ha registrat cap mort per coronavirus. Com ho hauran fet ?. Si voleu saber-ho haureu de llegir aquest article concís fet pel nostre company Carlos.













I per si no ho sabeu l'aposta fotovoltaica de Naturgy a Espanya creix dia rere dia. En l'actualitat, la capacitat de les instal·lacions d'aquest tipus que l'empresa posseeix al nostre país poden proporcionar energia verda a més de 130.000 llars.

















Pel que fa a les dades econòmiques ens estan donant molts disgustos perquè el PIB de Catalunya pot caure fins a un 12% fent augmentar les nostres taxes d'atur en 11.000 aturats . I en aquesta línia Abertis avança perquè ha acomiadat 120 treballadors de les autopistes catalanes de les que ha perdut la concessió recentment.













Pel que fa a la política hem informat que convergents, la Lliga i Lliures presentaran un programa conjunt a les properes eleccions catalanes













Ara bé el punt final l'hi deixarem a l'SOLIDARITAT. En aquest sentit Mercadona ha lliurat 9.300 quilos de productes de primera necessitat a el Banc dels Aliments de les comarques de Girona . I encara que no ho sembli aquestes donacions són molt necessàries.

























I per avui ho deixem aquí. Fins demà lectors informats !.