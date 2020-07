El fiscal del judici a la Taula de Parlament: "No estem aquí davant d'un judici polític, no s'estan jutjant ni idees ni ideologies"

El tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, ha defensat aquest divendres al judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) als exmembres de la Taula de Parlament pel procés sobiranista: "No es jutja avui aquí a l'independentisme ".





A l'iniciar el seu informe final, en l'última sessió del judici per presumpta desobediència a Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó (JxSí), Anna Simó (ERC) i Mireia Boya (CUP), ha afirmat: "No estem aquí davant d'un judici polític, no s'estan jutjant ni idees ni ideologies ".





Ha recordat que ni els programes ni estatuts dels partits independentistes no s'han impugnat mai, i que "totes les idees són legítimes en tant no topin frontalment amb el Codi Penal", com passa amb les ideologies que impliquen odi o discriminació.





"Parlar de causa general és una expressió periodística i desafortunada", ja que cada dia líders polítics exerceixen la seva activitat ordinària sense trava ni limitació des del Congrés dels Diputats, els parlaments autonòmics i els ajuntaments, ha afegit.





També ha ressaltat que "no es jutja el poder legislatiu", i ha defensat la separació de poders i l'obligació de complir sentències i altres resolucions de Tribunals.