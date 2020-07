Desmantellat un grup itinerant de butroners especialitzats en robatoris de joieries i empreses

Acumulen un total de 93 antecedents i un dels membres es feia passar per tècnic de telefonia per a demanar informació de seguretat.













La Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra han detingut 'in fraganti' a Madrid a cinc membres d'un grup itinerant de butroners especialitzats en robatoris amb força en empreses i joieries, per a això sabotejaven sistemes de seguretat dels establiment i obrien caixes forts mitjançant equip oxitall o llança tèrmica.





A més, un dels detinguts es feia passar per tècnic d'una coneguda companyia telefònica i, equipat amb uniforme i acreditació que semblaven reals, aconseguia informació sobre els sistemes d'alarma, la ubicació de volumètrics i la localització de caixes fortes.





Els arrestats acumulen un total de 93 antecedents, la majoria d'ells per delictes contra el patrimoni. En aquesta operació, els agents els han intervingut un total de 34.180 euros, diverses plaques de matrícula de vehicles, una motxilla amb un uniforme d'una coneguda companyia de telefonia al costat d'una acreditació de la pròpia companyia amb dades de filiació ficticis, diverses eines per la comissió dels delictes, dos rellotges i un vehicle.





Les investigacions van començar a cometre un robatori a la localitat barcelonina de Gavà, d'on van sostreure un total de 5.193 rellotges valorats en 1.368.619 euros. Els primers passos en la investigació van permetre identificar una part dels possibles autors, els quals formaven part d'un grup criminal assentat a Madrid però que es movia amb gran facilitat.





Amb aquestes dades, els agents dels dos cossos policials acordaroncontinuar les investigacions de manera conjunta amb l'objectiu de "unir esforços" i aconseguir el total aclariment dels fets i la plena desarticulació de el grup.





Mentre les investigacions avançaven, durant el passat mes de juny es va produir a Madrid un robatori amb força en un establiment de centre de la capital, en què van robar un muntant total de 45.000 euros. Practicades les gestions oportunes, es va poder determinar que els autors eren els propis investigats.





Per als seus robatoris sabotejaven els sistemes de seguretat per arribar a les caixes fortes. Pel que fa a l'modus operandi, en un primer moment realitzaven l'entrada a l'establiment mitjançant butron o fractura dels panys i portes d'accés.





Posteriorment, vulneraven i sabotejaven els sistemes de seguretat i d'alarma amb el propòsit de, un cop inutilitzats, procedir a l'obertura de les caixes fortes que hi ha a les empreses, despatxos mercantils i joieries. Ho feien amb un equip oxitall i així sostreien els efectes i els diners que es trobés al seu interior.





Fruit d'l'anàlisi d'aquests indicis i d'altres tasques policials, es va poder esbrinar que preparaven un robatori amb força en una empresa d'òptica ubicada a la localitat lleidatana de Torrefarrera. Igualment, es va poder determinar que un dels implicats s'havia desplaçat amb altres persones no identificades fins a un polígon industrial de València amb la finalitat de fixar possibles objectius de robatori.





A mesura que la investigació avançava, es va descobrir que planificaven un robatori amb força en l'establiment d'una empresa dedicada a el comerç de l'or, situada a Madrid. A través d'un local adjacent que no tenia activitat, s'estava practicant un butron per poder accedir a l'empresa i, un cop al lloc, procedir a violentar la caixa forta i sostreure tot el seu contingut.





DETINGUTS QUAN DISPOSAVEN A COMETRE UN NOU DELICTE



Després de l'establiment d'un dispositiu de vigilància permanent durant tot el cap de setmana, es va aconseguir la total i plena identificació dels integrants que conformaven el grup criminal.





A l'tenir els investigadors la "certesa de la imminent execució" de l'robatori mitjançant butron, es va dur a terme l'explotació de la investigació, culminant amb la detenció de cinc persones i l'execució de quatre entrades i registres en els domicilis dels investigats, així com en el domicili de la mare d'un d'ells, on aquest individu guardava importants sumes de diners obtinguts en els robatoris perpetrats pel grup criminal.





La sol·licitud de la pràctica d'aquestes diligències va ser realitzada amb caràcter urgent amb vista a demanar no només més indicis probatoris, sinó també a la immediata detenció dels seus integrants i evitar, d'aquesta manera, la consumació del robatori a l'empresa comercialitzadora d'or.





L'operatiu ha permès la detenció de cinc dels integrants de el grup criminal investigat, intervingut en els diferents registres nombrós material específic per a la perpetració de robatoris amb força, així com "gran quantitat de diners".





EXPERTS EN ROBATORIS AMB EQUIPS OXITALL



Les investigacions policials dutes a terme han permès concloure que els components d'aquest grup criminal són delinqüents especialitzats en la comissió de robatoris amb força en despatxos, oficines i joieries, vulnerant les caixes fortes mitjançant equip oxitall o llança tèrmica, previ estudi dels objectius i sabotatges dels dels sistemes d'alarma instal·lats.





Aquests individus no tenen cap professió o ofici, sent els botins que aconsegueixen en els robatoris seu únic i exclusiu mitjà de vida, per a això han adquirit amplis coneixements.





Posseïen, per això, eines, estris, rossinyols i dispositius electrònics dels més sofisticats de mercat, tot i que molts d'ells tenen prohibida la venda a persones no autoritzades.





Un dels detinguts és especialista en fer-se passar per tècnic de les companyies telefòniques, amb uniforme corporatiu i acreditacions falses d'aquesta companyia, a l'objecte de generar confiança en les empreses que visita. D'aquesta manera, aconseguia informació en relació als sistemes d'alarma, ubicació de volumètrics i localització de caixes fortes.