El PDeCAT demana als afiliats que s'han adherit a JxCat que abandonin el partit

El portaveu de l'PDeCAT, Marc Solsona, ha convidat aquest divendres als seus afiliats que s'han adherit a JxCat, el nou partit impulsat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a abandonar el partit.





En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha explicat que "tots els associats a l'PDeCAT saben perfectament que el PDeCAT no preveu la doble militància", pel que demana als que s'han afiliat a JxCat a deixar el partit abans de que la formació hagi d'actuar i expedientarlos.





Ha fet aquestes declaracions en plena pugna per la reordenació de l'espai i un dia abans de l'inici de l'congrés fundacional de JxCat, i ha afirmat que "no hi ha acord" perquè el partit de Puigdemont pretén dissoldre les sigles de l'PDeCAT.