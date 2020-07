¿Els indígenes no paguen impostos a les repúbliques criolles?

El passat 17 de juliol, el president de Guatemala, Alejandro Giammattei, en el Municipi de Comalapa, en una reunió formal amb autoritats indígenes de el lloc, va acusar les i els indígenes de "no pagar impostos i demanar hospitals", "mentiders", "calumniadors" ..., a el límit que el canal oficial de l'Estat va tallar la transmissió en viu que realitzava davant el descontrol visceral de el mandatari.





És veritat que famílies indígenes no aporten a les repúbliques bicentenàries?

Van ser les famílies i pobles indígenes que van sostenir amb els seus impostos i força laboral a sistema de la Colònia espanyola per tres segles.





Vam ser i som els pobles indígenes que financem amb els nostres impostos a les naixents repúbliques. És que els fundadors de les repúbliques no van restaurar el pagament dels impostos indígenes, abolida per la Constitució de Cadis, 1812, des del moment de la signatura del seu mal anomenada "Independència"? És que les revoltes indígenes no van ser per l'abusiu cobrament d'impostos?





És més. En el cas de Guatemala, i la resta dels països d'Abya Yala, les diferents revolucions liberals de segle XIX, van despullar les terres col·lectives dels pobles indígenes per transferir-lo en propietat privada als mestissos i europeus per a l'emprenedoria de les finques agrícoles ( cafè al cas centreamericà).





A Guatemala, per 1850, més de l'60% de les terres de cultiu estaven registrats com a propietat col·lectiva de pobles indígenes. Això va ser desposseït per l'Estat durant la Revolució Liberal. Gairebé amb totes les revolucions liberals, als països de la regió, van fer el mateix.





Les famílies indígenes, un cop despullats de les seves terres, van ser obligats per llei a treballar com colons en les hisendes agrícoles, en situació de servitud. Això es va mantenir jurídicament fins a mitjan el segle passat.





Tota la riquesa que van acumular les ràncies oligarquies racistes de les repúbliques criolles és gràcies a les terres despullades a indígenes ia l'explotació en situació esclavitud d'indígenes i camperols. Què és el que rebem de l'Estat a canvi de tot això? Més despulla, misèria i mort.





Qui són els majors consumidors en els mercats nacionals?





Fins i tot despullats dels nostres territoris, i obligats a la feina forçós per als finquers, mai deixem de pagar impostos. Vam comprar un pa, o una lliura de sucre, o sal, l'impost a el valor agregat (IVA) el paguem en silenci ... Encara que quan venem els nostres productes mai vam rebre l'impost corresponent, i el venem a el preu que decideixen les grans empreses.





Als països centreamericans, és que les economies no es mouen gràcies a les remeses que indígenes i camperols migrants envien des dels EUA?





Els beneficiaris de les bicentenàries repúbliques criolles mai ens van reconèixer a les i els indígenes com a éssers humans. Molt menys com a ciutadans. Per això ells, quan un indígena aixeca el cap i els parla d'igual a igual, desvetllant les seves misèries morals, ens maltracten com si fóssim l'escòria social.





És una constatació que per a les elits governants dels estats republicans l'indígena "bo" és l'indígena mort. Indígena que intenti ser subjecte o ciutadà, irremeiablement està condemnat a ser humiliat / anul·lat.





Dos segles després d'estar intentant ser reconeguts com a ciutadans en un Estat crioll etnofágico ens ensenya que el nostre camí ineludible és la reconstitució dels nostres territoris per exercir la nostra autonomia solidària. I això només és possible si desmuntem els podrits estats criolls i ens atrevim a pensar i construir estats plurinacionals amb autonomies territorials. Per a això necessitem que tots els pobles i sectors subalterns ens constituïm de facto en subjectes sociopolítics col·lectius, amb instruments polítics propis.