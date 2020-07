L'Audiència de Barcelona no embargarà, de moment, al PDeCAT pel cas Palau de la Música

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per ara que els embargaments a CDC pel desfalc de Palau de la Música, de més de sis milions d'euros, es facin al PDeCAT, com va demanar la Fiscalia a l'considerar que hi ha "una identitat substancial entre les dues formacions".





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat aquest divendres que la Sala considera que no pot estudiar la petició fins que l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius comuniqui al tribunal els resultats de l'embargament a CDC.





Abans, l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius haurà de buscar, conservar i recuperar recursos, béns i guanys de CDC, que és la formació condemnada en la sentència del cas Palau.





"La hipotètica formació successora PDeCAT no està condemnada a l'comís, sense perjudici que en un incident d'execució de la sentència s'acrediti aquesta successió", diuen els magistrats sobre la relació entre els dos partits.





L'Audiència de Barcelona va ordenar embargar 6.676.105,58 euros a CDC, i al maig, amb la sentència ja ferma va passar a definitius els embargaments preventius que havia ordenat.





SENTÈNCIA DEL CAS PALAU



La sentència de l'Audiència Provincial, avalada pel Tribunal Suprem (TS), va condemnar a 12 persones pel desfalc de Palau de la Música, amb penes a partir de 8 mesos de presó.





La pena més alta va ser per a Millet, amb 9 anys i 8 mesos de presó, mentre que a qui va ser la seva mà dreta, Jordi Montull, el tribunal li va imposar una pena de set anys i mig, i a l'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, de tres anys i mig.