Hospitalitzat "per precaució" un dels jugadors del Fuenlabrada confinats per Covid-19

Mitjançant un comunicat el Club del Fuenlabrada ha afirmat que "una vegada rebuts els resultats dels PCR realitzats per la Xunta de Galícia en el matí de l'23 de juliol, des del CF Fuenlabrada volem informar que hi ha dos positius més i que ascendeixen a un total de 12 en l'expedició, més els quatre que es van quedar a Madrid ".

















A més indica el club "en el matí d'avui (aquest divendres) un jugador del CF Fuenlabrada s'ha sentit indisposat i ha estat traslladat a l'hospital de La Corunya. No és greu i s'ha decidit traslladar-lo a l'hospital per precaució. Si us plau, preguem als mitjans de comunicació que respectin la identitat de la persona afectada i demanem molta prudència a l'hora d'informar de la salut dels nostres jugadors ".





LA FISCALIA HA OBERT DILIGÈNCIES DE RECERCA





Fiscalia del Corunya ha obert diligències d'investigació sobre el viatge d'aquest equip de futbol i Segona Divisió, per si hagués comès un delicte al no comunicar el brot de coronavirus que podia haver detectat el cap de setmana passat a Madrid i després emprendre el trajecte amb la resta de la plantilla cap a la ciutat gallega. Per aclarir els fets i determinar si tenen abast penal.









PACIENT "DESCONEGUT"





Tot i que el mateix club ha avançat l'estat de salut de l'jugador, de moment no ha transcendit la identitat de la mateixa. De fet, el 'Fuenla' ha demanat als mitjans que respectin la identitat de l'afectat en el seu comunicat . De la mateixa manera, i davant una situació tan delicada com aquesta, recalquen la necessitat de tractar aquest tipus d'informacions amb "molta prudència".

En total són 16 els membres de la plantilla de el quadre blau els afectats per la malaltia.





Aquesta crisi pot fer trontollar la direcció de La Lliga de Futbol Professional, ja que el seu president, Javier Tebas, medita dimitir després que diversos clubs, entre ells el Deportivo de la Corunya i el CD Numància -descendidos la passada jornada, malgrat que el Dépor - Fuenlabrada no va arribar a juagarse- hagin obert la possibilitat d'anar per la via judicial per depurar responsabilitats.





A més, cal destacar que aquest cas esquitxa de manera directa a la família Tebas, ja que el seu fill forma part de l'organigrama directiu de l'Fuenlabrada.