Catalunyapress T'INFORMA

El temps passa tan ràpid que amb prou feines ens adonem. Feliç divendres !. S'aproxima el cap de setmana i el descans, però en la nostra redacció res ens para. Ni la calor !. Seguim a tope per informar-te de totes les claus del dia. No t'ho perdis !.





Si alguna cosa és innegable és que la crisi de la Covid-19 segueix sent motiu de preocupació. Llavors es deia que amb la calor la situació milloraria, però, ens trobem que no fa més que empitjorar. De fet, els contagis de la Covid-19 comencen a desbordar les autoritats sanitàries . Això no ha acabat, hem de ser prudents per no donar passos cap a enrere.





Els hospitals viuen una situació més alarmant i estan començant a prendre mesures de precaució més intenses. És el cas de dos hospitals de Lleida, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida, que han limitat l'accés dels acompanyants als centres hospitalaris, tant de pacients hospitalitzats com de pacients que van a consultes externes per els casos de coronavirus.

















Seguint amb la Covid-19, efectivament està havent-hi més contagis. Qui ha afegit al seu contagi a la seva hospitalització ha estat un jugador de el Club del Fuenlabrada "per precaució" , segons ha informat el club a través de Twitter.













A més la Generalitat ha declarat aquest divendres 1.343 nous positius i 13 morts per Covid-19 en les últimes 24 hores. A més ha alertat el risc crític d'un gran rebrot a l'àrea metropolitana de Barcelona

















Aquest divendres ha quedat vist per a sentència el judici als membres de la Taula de Parlament i en ell, el fiscal ha afirmat: "No estem aquí davant d'un judici polític, no s'estan jutjant ni idees ni ideologies"

















També us hem informat de la detenció conjunta de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra a Madrid d'un grup itinerant de butroners especialitzats en robatoris de joieries i empreses , que havien comès un dels seus treballs a Gavà (Baix Llobregat).













Aquest any, la celebració de la Diada sembla ser que serà mixta. És a dir la Diada de 2020 serà virtual i presencial al mateix temps a causa de la Covid-19, segons han confirmat els seus organitzadors.













En el pla social el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) ha urgit a la Generalitat a crear un comitè d'emergència per a les persones amb discapacitat i problemes de salut mental per atenuar els efectes d'una segona onada de contagis.













L'Audiència de Barcelona ha informat que no embargarà, de moment, al PDeCAT pel cas Palau de la Música i per la seva banda el PDeCAT ha demanat als afiliats que s'han adherit a JxCat que abandonin el partit.













D'altra banda, els joves tenen tendència a viure el moment sense veure en perspectiva el que els espera en un futur. Creixes, treballes, i finalment, et jubiles. Però, ¿en quines condicions ?.

La nostra companya Montse ha entrevistat Joan Carles Higuera, professor de l'EAE Business School que ha elaborat un estudi, "La jubilació del nostre sistema de pensions. Cap a un model sostenible per al període 2020-2050". Aquesta entrevista no et deixarà indiferent. T'ho prometem!





I com no ens vam quedar quiets ni un moment. La nostra companya Maria ha fet un reportatge sobre els adolescents i joves immigrants que viuen al nostre país i que tindran més dificultats per obtenir el permís de residència amb els canvis legislatius que s'han produït. Aquí podràs aprofundir sobre un tema del qual es parla poc però que és molt interessant.





I pel que fa a memòries sobre les que corren rius de tinta. Una de les més esperades de l'any és la de l'Oficina Antifrau, que va registrar el 2019, 262 denúncies. Una xifra rècord.













Us desitgem un feliç cap de setmana !.