El Govern prepara una pujada general d'impostos després d'aconseguir els ajuts de la Unió Europea

Es crearan dos trams nous a la part estatal de l'escala general d'l'IRPF amb tipus incrementats. A partir de 130.000 euros, s'augmenta en un 2% ia partir de 300.000 euros, s'incrementa en un 4%. A més, caldrà tenir en compte que en el tram autonòmic també pot haver pujades en algunes comunitats, el que podria portar a algunes d'elles a tenir tipus en les seves tarifes de fins a un 53%.





















Un altre objectiu seran les rendes de l'estalvi i es crearà un nou tram a partir de 140.000 euros a què s'aplicarà un 27% de tipus de gravamen (increment de quatre punts en total).





En l'Impost sobre Societats, es va pretendre introduir un límit mínim de l'impost de el 15% de la base imposable positiva per a les empreses que facturin més de 20 milions d'euros o per a aquelles que consolidin fiscalment i no afectarà les empreses que presentin pèrdues.





L'exempció per la percepció de dividends percebuts d'una societat en la qual es posseeix més de el 5% del seu capital es reduirà. En Patrimoni també s'estudia la reducció de la base exempta.





Pel que fa a l'IVA es vol reordenar les llistes de productes i serveis de tipus reduïts i superrreducidos (4% i 10%). També, la Comissió Europea ve recomanant aquesta adaptació dels tipus més baixos, i fins i tot la pujada dels tipus reduïts.





El Govern preveu elevar en els propers mesos la recaptació tributària a l'entorn de 80.000 milions d'euros amb aquesta pujada generalitzada d'impostos per fer front a la devolució dels 68.300 milions d'euros de crèdits provinents de la UE i seguir fent front al deute públic , propera a 1,3 bilions d'euros.





L'Agència Tributària va recaptar 212.808.000 d'euros el 2019, un 2% més que el 2018, el que sens dubte resulta insuficient per al nivell de despesa que el Govern de Sánchez pretén mantenir.

L'Institut d'Estudis Econòmics (IEE), per la seva banda, preveu que podrien perdre dos milions de llocs de treball si es realitza una pujada d'impostos generalitzada. A més, preveu que el PIB podria desplomar-entre el 17 i el 20% en el segon trimestre del l'any pel que fa a el primer, per la qual cosa recomana no pujar els impostos per no danyar el creixement econòmic.