Catalunya registra 886 casos més sense persones mortes

Catalunya ha registrat fins aquest diumenge 89.727 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR), 886 més que en el recompte de dissabte, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.





El balanç diari de morts i afectats impulsat pel departament part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus.





Les funeràries han registrat fins al moment 12.677 morts a Catalunya per coronavirus, les mateixes que en el balanç d'aquest dissabte: 6.948 en hospital o centre sociosanitari, 4.116 en residència, 805 en domicili, i la resta són casos no classificables per manca d'informació .





De el total de casos, 4.250 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment hi ha 69) i s'han registrat 40.806 altes hospitalàries fins al moment. Pel que fa a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.601 persones que han donat positiu.