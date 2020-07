Pere Aragonès creu que "el Govern de Sánchez posa excuses per no avançar en la via de negociació i diàleg"

Aposta per "actuacions més primerenques" davant del Covid-19 per evitar les dures

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha avisat aquest diumenge a el Govern que per tancar nous pactes que li permetin tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat (PGE) "cal complir els vells acords" entre l'Executiu i ERC primer.





Ho ha dit en una entrevista a Rac1 al preguntar pel fet que el Govern vagi a buscar el suport dels republicans al Congrés per aprovar els PGE,. Aragonès ha criticat que el Govern "posa excuses per no avançar en la via de negociació i diàleg" --el que es preveia en anteriors acords amb ERC-- i no planteja propostes concretes.





El també conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat ha reclamat a l'executiu concretar com compensaran en els nous pressupostos les pèrdues d'ingressos en l'erari públic derivades de la crisi de l'coronavirus. Ha demanat aclarir "quin marge hi haurà, quin recurs a l'endeutament hi haurà, quina dèficit hi haurà, no només per al Govern de l'Estat, sinó per la Generalitat i els ajuntaments".





A Catalunya, la Generalitat està estudiant com dur a terme aquesta adaptació en els comptes públics, ha detallat: "Ara preparem el marc pressupostari de 2021, i hem de resoldre incògnites" ERC aposta per superar la crisi sense desigualtats i precarietat --de manera diferent a la crisi de l'any 2008, ha dit--, amb una sortida "redistributiva" i que tingui en compte l'afectació de l'coronavirus a sectors perjudicats fins que hi hagi una vacuna. "Necessitem unes ajudes pont", el que ha demanat plantejar a Govern, més enllà de les geometries parlamentàries que puguin trobar-se al Congrés, ha dit.





CORONAVIRUS





Sobre la situació santiaria a Catalunya pel coronavirus, ha detallat que al Segrirà (Lleida) està "estabilitzada", mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona no està encara en aquesta situació. Ha demanat extremar les precaucions per evitar contagis que requereixin actuacions més dràstiques: "Intentem fer actuacions més primerenques, a la qual detectem els primers estadis de contagi, per evitar haver d'anar a mesures més dures".





Ha destacat que aquest estiu s'ha reforçat l'atenció sanitària per la pandèmia, i s'han incorporat a el sistema els gestors Covid, que treballaran des de l'assistència primària. I ha defensat la figura de l'gestor Covid perquè, al seu entendre, permetrà reservar als sanitaris "per a les tasques més importants".