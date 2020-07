VÍDEOS: Augmenta el rebuig social a la gent sense màscares

Des d'una actuació de l'Ertzaina al País Basc fins a un avió on expulsen una passatgera que es nega a posar-se la mascareta. Els cívics enfront de l'Covid-19 mostren les seves rebuig a la insolidaritat dels que no compleixen les recomanacions sanitàries en plena expansió de rebrots a tot el món. La seguretat i el benestar de tots està en joc.





Intervenció de l'Ertzaina en una manifestació al País Basc.





























Expulsió d'una passatgera d'un avió per no voler portar mascareta

































MULTIPLICACIÓ DE LES MULTES PER NO PORTAR MASCARETA





Molta gent va decidir saltar-se la quarantena decretada durant l'estat d'alarma. Alguns van aconseguir sortejar la vigilància policial, però no pocs van ser enxampats in fraganti i multats per això. El mateix està passant en l'actualitat amb l'obligació de portar mascareta pel carrer: no tots els aragonesos estan complint ... i els agents no fan els ulls grossos.

















Les sancions proposades durant l'estat d'alarma per la crisi de l'coronavirus oscil·len, en ocasions, entre els 600 i els 10.000 euros, i s'equiparen a infraccions com la desobediència a l'autoritat o la vandalització de l'mobiliari urbà.





En qualsevol cas, si la conducta incorrecta és evident, el millor és que l'infractor aboni la penalització com més aviat millor, de manera que obtingui una rebaixa de l'50% per pagament immediat. D'acudir a el recurs, perdrà aquest dret.