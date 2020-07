Luis de Guindos: "En les polítiques de solidaritat europees sempre hi ha hagut condicions"

El Banc Central Europeu (BCE) ha facilitat la liquiditat a el sistema perquè no faltés el crèdit i els estats poguessin seguir finançant. Des del BCE s'ha empès de manera decisiva perquè l'acord fos possible.





















Per el seu vicepresident, Luis de Guindos, l'acord assolit a Europa "és, sens dubte, un bon acord. Mana un senyal adequada per a la sortida de la crisi. Aquesta és la primera vegada que es va a finançar un pla d'aquestes característiques amb deute mutualizada.Los mercats, encara que en part ho tenien descomptat, l'han rebut amb alleujament ".





Guindos admet sense embuts que "el debat sobre la condicionalitat jo mai ho he entendid o", ja que "en les polítiques de solidaritat europees sempre hi ha hagut condicions. Els països que vulguin rebre aquestes ajudes hauran de presentar plans d'inversió a la Comissió Europea , que els donarà o no el vistiplau. no hi haurà capacitat de veto d'un sol país, però sí la supervisió de la Comissió i, en última instància, de el Consell Europeu, perquè els diners es destini a inversions que millorin la competitivitat " .





Parlant sobre el paper de el BCE, el seu vicepresident l'espanyol De Guindos, afirma que es "h a actuat amb contundència. En un triple sentit: d'una banda, ha proporcionat liquiditat als bancs en condicions favorables per evitar una contracció de l'crèdit a empreses i famílies, a més, ha posat en marxa un programa de compra d'actius, fonamentalment de deute públic, que es prolongarà fins a el menys mitjan 2021 i que suposa un total de 1,35 bilions d'euros. a més, s'han afavorit mesures per millorar la ràtio de capital i la liquiditat de el sector bancari. el resultat d'aquestes polítiques ha estat positiu. i aquesta política d'acció contundent ha estat acompanyada per les polítiques que han posat en marxa els governs nacionals, tant per facilitar la liquiditat i la fluïdesa de l'crèdit com perquè, a través dels ERTO, s'evitessin acomiadaments massius ".





En el seu ánalisis sobre la situació econòmica ha afirmat "i stem vivint una situació sense precedents. L'economia no estava preparada per al confinament, però creiem que no s'han produït danys estructurals en l'economia. Hi haurà una capacitat de rebot, però, segons els nostres càlculs, trigarem dos anys a recuperar el nivell de PIB que hi havia abans de l'Covid-19.

El Fons de Recuperació redueix el perill d'una Europa de dues velocitats ".





A més a avançat que "en uns dies el BCE va publicar l'Anàlisi de Vulnerabilitat de les entitats financeres, uns tests d'estrès. Com a mitjana, la ràtio de capital de la banca europea és de l'15%. Tot indica que amb aquest elevat nivell de solvència, la majoria de bancs europeus pot fer front a una caiguda de l'PIB de el 9% i resistir aquests dos anys fins que es produeixi la recuperació de l'nivell de riquesa anterior a l'Covid-19 ".





I adverteix a la banca "els bancs han de ser molt prudents a l'hora de repartir dividends. L'objectiu de les mesures que s'han adoptat des del BCE era garantir que no s'anava a produir una contracció de l'crèdit. La recomanació de suspendre el pagament de dividends va també en aquest sentit. Cal utilitzar el benefici de la banca no per repartir dividends, sinó per seguir afavorint a la concessió de crèdits "





Per Guindos el "llegat d'aquesta crisi serà un pesat nivell de deute sobre el PIB. Ara calia posar en pràctica una política expansiva, que és el que s'ha fet. Però després, quan l'economia es recuperi, caldrà reequilibrar el dèficit i començar a reduir el deute. Aquesta és l'única via factible perquè l'estat de benestar sigui sostenible a mitjà i llarg termini.

Els bancs han d'utilitzar els seus beneficis no per donar dividends, sinó per seguir afavorint el crèdit ".





Llegir l'entrevista a el complet