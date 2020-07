La Lliga decideix suspendre el Depor-Fuenlabrada

Laliga ha anunciat aquest diumenge que se suspèn de forma definitiva el partit ajornat entre Deportivo de la Corunya i Fuenlabrada, pels casos de coronavirus en l'equip madrileny, i amb això serà l'Elx, sisè a la taula, l'equip que, en lloc dels Fuenlabrada, jugui el 'play-off' d'ascens a Laliga Santander.





En aquest escenari, el Dépor perdria finalment la categoria juntament el Numància i baixaria a Segona B. El Saragossa s'enfrontaria finalment a l'Elx en play-off, deixant així a l'Fuenlabrada sense possibilitat de lluitar per una plaça a Primera Divisió.













"Davant d'aquesta situació, i conscients de la impossibilitat de fixar una data tan sols probable per a la disputa de la trobada, Laliga ha traslladat a l'Comitè de Competició el seu acord amb la suspensió definitiva de el partit per causa excepcional i / o de força major. Així mateix, Laliga comunicarà a la RFEF que l'Elx CF serà l'equip que jugarà els 'play-off' d'ascens a Laliga Santander ", ha apuntat Laliga en un comunicat.

Després de la disputa de l'última jornada a Laliga SmartBank, a l'espera de l'resultat de el duel entre Esportiu i Fuenlabrada que ha estat finalment cancel·lat,En el mateix comunicat, Laliga manifesta el seu "absolut agraïment" davant lademostrada pel CF Fuenlabrada amb la seva disposició a acollir-se a el principi 'procompetitione' i acatar la decisió triada per Laliga entre les dues solucions proposades; esperar per disputar el partit a la recuperació dels jugadors o suspendre el partit definitivament.Laliga "valora i agraeix" la generositat de l'CF Fuenlabrada i manifesta el seu suport en aquests durs moments enviant-los tot l'ànim i desitjant la ràpida i total recuperació de tots els casos positius relacionats, fins a 28, dels quals 20 es troben a la Corunya, segons va detallar el club."Aquest agraïment sincer per part de Laliga no és obstacle perquè es continuï amb el desenvolupament de l'expedient disciplinari obert des Laliga per a l'aclariment dels fets i la resolució depèn deconclou el comunicat."Davant el Comunicat emès per Laliga des del CF Fuenlabrada volem aclarir que el Fuenlabrada no 'renuncia' a jugar el partit davant RC Esportiu. Mostra la seva disposició a jugar en el cas que sigui viable quan els seus jugadors estiguessin aptes", va assenyalar el 'Fuenla '.A més, entenen que Laliga no és elper prendre la decisió de suspendre el partit i donar la plaça a l'Elx. "La decisió també està en mans de l'Comitè de Competició de la RFEF i, si escau, de l'CSD", va esgrimir el club madrileny."El fet que en l'anterior comunicat anunciéssim que acataríem la decisió, no vol dir que la mateixa no hagi d'estar presa per tots els òrgans competents i fonamentada en informes objectius", ha reiterat."Tenim consciència d'haver complert estrictament els protocols i d'haver seguit les instruccions que ens ha indicat Laliga en tot moment, cosa que no ha impedit la situació actual. Entenem que sense culpa cap som al centre d'un problema que també afecta quatre clubs: Saragossa, Almeria, Girona i Elx ", ha manifestat.