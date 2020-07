Mor l'última gran estrella del cinema clàssic: Olivia d'Havilland

Olivia d'Havilland , l'última de les grans dives de cinema, ha mort aquest diumenge a París als 104 anys d'edat. L'actriu britànic-nord-americana va guanyar dos Oscar a millor actriu protagonista per la vida íntima de Julia Norris (1946) i L'hereva (1949). Va ser una de les estrelles de Hollywood més cèlebres de la dècada de 1940 i de la història de cinema.

















Va ser l'última supervivent de l'repartiment de la pel·lícula El que el vent es va portar (1939), per la qual va ser nominada a l'Oscar a la millor actriu de repartiment pel seu paper com Melanie Hamilton.

Va ser germana de l'actriu Joan Fontaine (1917-2013), amb qui no va mantenir relació des de 1975 fins a la defunció d'aquesta, 38 anys després.

















Va ser una activa defensora pels drets dels artistes enfront dels constants abusos de les productores i es va retirar fa 50 anys a París. Filla d'una actriu i d'un diplomàtic britànic, va néixer a Tòquio l'1 de juliol de 1916 on el seu pare estava destinat. La seva germana menor, Joan Fontaine, també va seguir els seus passos en el món de cinema però la seva rivalitat els va portar a estar enfrontades durant dècades. Quan Olivia era encara petita, la família es va traslladar a Califòrnia i allí va estudiar ballet, piano i teatre.





















La seva passió per Shakespeare el va portar a interpretar "Somni d'una nit d'estiu", paper que li va obrir les portes de Hollywood. El director austríac Max Reinhardt, la va descobrir al cinema amb prou feines 18 añosy li va proposar fer el mateix paper a la gran pantalla per a la Warner Bros El seu debut va suposar també la seva primera trobada amb Errol Flynn, el galant de moment. La química entre tots dos va traspassar la pantalla i van protagonitzar set pel·lícules junts.





El 1939 li va arribar el paper que li va donar fama mundial en "El que el vent es va portar". D'Havilland va ser nominada a l'Oscar pel seu paper com Melanie però finalment se'l va endur la seva companya de repartiment, Hattie McDaniel, que circumstàncies de la vida va ser la primera actriu afroamericana a aconseguir-ho.













El 1941 va tornar a comparèixer en la cerimònia dels Oscars com a candidata a el premi com a millor actriu principal pel seu treball en "Si no es fes de dia". Aquesta vegada, la que va evitar que l'hi portés va ser la seva germana Joan Fontaine, per "La sospita", d'Alfred Hitchcock.





Olivia sabia que necessitava papers de dones fortes, amb determinació, per poder guanyar l'Oscar que la van deixar sense feina durant sis mesos. Tot i això, la productora sabia l'estirada que tenia l'actriu i va tractar de renovar el seu contracte durant set anys. Però Olivia estava cansada dels abusos i denunciar a la Warner per contracte abusiu.





La sentència va donar lloc a l'anomenada llei "D'Havilland" , que va permetre acabar amb l'estricte control que les productores exercien sobre els actors. Fa tot just un parell d'anys va denunciar als productors de la sèrie "Feud", que recreava la rivalitat entre Bette Davis (Jessica Lange) i Joan Crawford (Susan Sarandon). En la ficció, a més de la rivalitat entre les dives, es dóna cabuda a altres personatges, com el d'Olivia d'Havilland, interpretat per Catherine Zeta-Jones. D'Havilland va seguir amb interès la ficció i ha considerat que es feia un ús malintecnionado de la seva imatge i que es la difamava (es la mostrava com una cotilla), de manera que va denunciar a la productora.





Respecte a la seva vida personal, va ser una persona discreta. Es va casar dues vegades, primer amb l'escriptor Marcus Goodrich, amb qui va tenir un fill. Després es va divorciar i es va casar amb el periodista Pierre Galante, amb qui va tenir una filla. Sobre la seva possible relació amb Errol Flynn, conegut pels seus romanços amb les seves companyes de repartiment, mai ho va desmentir. El 2010 va ser nomenada Cavaller de la Legió d'Honor pel Govern francès i en 2017 va ser nomenada Dama de l'Imperi Britànic per la reina Isabel II.