Mor Francisco Frutos, l'exlíder del Partit Comunista d'Espanya

L'exsecretari general de el Partit Comunista d'Espanya (PCE), Francisco Frutos, ha mort aquest diumenge als 80 anys, segons ha informat el partit.





















Fruits va liderar la formació des de 1998 fins a 2009 i va ser diputat d'Izquierda Unida al Congrés dels Diputats des de 1993 fins a les eleccions de 2004. També va ser designat per IU com a candidat a la Presidència de Govern en els comicis del 2000, als quals la formació va acudir amb un acord amb el PSOE.Volvió a implicar-se en política durant les manifestacions a Catalunya de finals d'octubre de 2017 després de la celebració de l'referèndum d'l'1-O.





















La causa de la mort ha estat un càncer. La intervenció de Frutos, va ser una de les més cridaneres en la manifestació convocada el 29 d'octubre d'aquell any per Societat Civil Catalana a Barcelona. En un discurs a estones en català a estones en castellà, Fruits va assegurar que parlava "en nom de la convivència i de el respecte a tots", criticant durament a l'esquerra que "li balla l'aigua als independentistes".





"Aquesta esquerra còmplice, que diu que no és nacionalista però els balla l'aigua, on és? Què fa que no és aquí?", Assegurava en clara referència a la postura d'Units Podem llavors.

















Després de la retirada de l'històric líder d'Esquerra Unida, Julio Anguita, Fruits ho va revelar en la direcció de la formació comunista el 1998. Ferri defensor dels treballadors i de l'socialisme, el seu acostament a l'PSOE abans de les eleccions de l'any 2000 va ser la clau de l' greu daltabaix electoral d'IU, que va perdre la meitat del seu electorat i 13 diputats.





Fruits va néixer a Calella (Barcelona) el 25 de gener de 1939, en el si de família camperola. Va treballar en el camp fins als 25 anys, després com a obrer metal·lúrgic, auxiliar de laboratori o estampats tèxtils. Va entrar en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) en l'any 1963. Va ser membre de l'Comitè Central de PSUC i secretari general de la mateixa en 1981-82.