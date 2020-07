El Barça B es queda a les portes de l'ascens davant d'un Sabadell guanyador

El Sabadell j ugará la temporada vinent a Segona Divisió A i el Barça B es va quedar a les portes de l'ascens. Els blaugrana es van avançar amb un gol de Monchu en el primer temps, però els arlequinats li van donar la volta a el marcador al segon temps gràcies als gols de Coch i Néstor. Als blaugrana, que van reclamar un possible penal sobre Araujo, lesionat en aquesta acció, li van anul·lar un gol de Akieme a la recta final de l'xoc per un fora de joc posicional de Gerard.

















El Sabadell va dominar des de l'inici. Els blaugrana no es trobaven còmodes amb la pressió alta arlequinada, que dificultava la sortida de pilota culer, inoperatiu i amb un centre de el camp més imprecís del que és habitual.





La primera la va remeiar Iñaki Peña en una doble rematada d'Edgar després d'un error de l'porter a la sortida de la pilota i abans de la mitja hora el Sabadell va avisar en altres dues arribades amb perill. Un fantàstica paràbola de Néstor que va obligar a brillar a Peña i un cop de cap massa creuat de Rubio, que va entrar amb tot per rematar una bona centrada de Boniquet.





















Els vallesans van reaccionar ràpid amb un cop important a el tornar de l'descans. Coch, després d'un servei de córner botat per Néstor, va igualar el xoc davant un Barça B que va tornar dormit de vestidor. Però el filial va despertar aviat i Moriba va poder tornar a avançar a l'filial. El seu tir, després d'una bona acció de Manaj, se'n va anar amunt.













Partit / CE Sabadell.





La jugada que va marcar el partit en clau culer va ser un possible penal de Pajarero sobre Araujo, que no va assenyalar el col·legiat. Akieme va aconseguir empatar a sis de la final, però va quedar anul·lat per fora de joc posicional de Gerard molt rigorós.





Els de García Pimienta van lluitar fins al final però acaba una etapa i vindran cambiostras quedar-se a Segona B.