Rebel·lió silenciosa en justícia: els jutges se'n van de vacances a l'agost

En el Reial decret llei 16/2020, que va obtenir el suport al Congrés el passat 28 d'abril s'habilita "excepcionalment i de forma parcial el mes d'agost, pretenent donar continuïtat a l'activitat judicial durant aquest mes". De forma parcial es refereix al fet que de l'1 a l'11 no se celebrarien judicis, però a partir d'aquest moment l'Administració funcionaria amb total normalitat.

















Però cap jutge està assenyalant vistes que no siguin urgents en tot el mes d'agost. De fet, el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha recomanat que els magistrats concentrin les seves vacances en aquest mes d'agost.





El mateix passa amb el Tribunal Suprem, els magistrats tampoc hi seran el proper mes a l'edifici i també s'habilita la Sala de Vacances.





La majoria dels advocats més confirmen que no tenen cap judici assenyalat per a aquest mes. El Consell General de l'Advocacia, òrgan que representa els professionals, va ser molt crític amb aquesta mesura de el ministeri de Joan Carles Camp per considerar que perjudicava especialment als advocats que no poden fer torns en les seves vacances com si és possible per a funcionaris de la Administració.









Fonts d'aquest sector professional consultades a l'Audiència Nacional, expliquen que aquest any passarà el mateix que els anteriors i que la majoria d'ells ha concentrat les seves vacances a l'agost. De cara al setembre els òrgans han demanat que el personal estigui de tornada majoritàriament, ja que esperen posar-se a el dia amb el treball acumulat els mesos de confinament.