Tots contra tots en Podem i Pablo Iglesias a la seva

Entrar al govern de coalició se li està indigestando als líders morats, perquè quan no han acabat amb una guerra estan immersos en una altra. Són incapaços de trobar el camí cap a la pau interna, tot i que les derrotes electorals de Galícia i el País Basc siguin tocs d'atenció que semblen ignorar a la seva seu de Madrid.

















Pablo Iglesias no es casa amb ningú, ni tan sols amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero amb qui sembla caminar a mata-degolla la base de la guerra soterrada que Montero manté amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Però que és que Díaz té frecs amb el seu excompany de partit a IU, Alberto Garzón que també marca distàncies amb Iglesias públicament. L'únic que sembla anar per lliure, i li va molt bé és el Ministre Castells, que sota la capa protectora de l'President Sánchez res l'inquieta.





Els mals resultats electorals i que a la volta de la cantonada se'ls acosta una remodelació de govern afavorida pel socialista, Pedro Sánchez, amb fusió de carteres incorporada ha posat a tots nerviosos entre els dirigents la formació estatge. I és que traspuen immaduresa política per tots els porus de la seva fina pell.





D'Alberto Garzón alguns diuen que està en les travesses de perdedors encara que entre les files socialistes afirmen també que per molestar Iglesias podria quedar-se al executiu de Sánchez. Perquè això va més d'una partida d'escacs i no d'eficàcia executiva. Potser per això Garzón, actual ministre de Consum, va contradir el divendres a Iglesias quan va sostenir que per als pressupostos valen tots els vots, inclosos els de el Partit Popular i Ciutadans. Mentre Iglesias segueix treballant activament perquè els comptes de 2021 s'aprovin gràcies a les formacions del 'bloc que va fer possible la investidura. Però els socialistes volen tenir totes les portes obertes, i les declaracions de Garzón revelen el seu interès en buscar l'acostament amb el rival de l'esquerra, el PSOE.





Els socialistes confirmen la tesi de la remodelació de Govern després de l'estiu, i descriuen "amb tot luxe de detalls" i un somriure als llavis l'existència d'una ferida entre el coordinador federal d'Esquerra Unida i la titular de Treball, Yolanda Díaz. La política gallega va trencar el seu carnet d'IU fa diversos mesos i el seu nom sona a la "guerra de successió" amb Irene Montero per convertir-se en la número dos de Unides Podem. Les dues ministres diuen "per sota el nas" estan més allunyades que mai, i Montero mira de reüll el protagonisme de la gallega mentre fa les filtracions interessades que més mal públic li facin. Un exemple de sororitat femenina en sentit contrari. En un moment on haurien de recolzar-davant del que se'ls ve a sobre, es dediquen a una guerra fatricida sense sentit, perquè totes dues naveguen sobre el mateix vaixell. Díaz ho té clar però a Montero li està constant una mica més entendre-ho, són les normals diferències generacionals, on la vetenaría sempre suma un grau enfront de la impetuosa joventut.





Així en aquest joc de trons infinit, Yolanda Díaz, està enfrontada a Garzón, i Garzón, enfrontat a Iglesias, Montero recrimina la seva actitud a Iglesias i Iglesias protegeix Yolanda Díaz enfront dels atacs d'Irene Montero, mentre entre les fials socialistes gaudeixen de tan lamentable espectacle polític. Mentre tots els observadors callats es pregunten si entre quatre no són capaços d'entendre i treballar en equip, com pretenen governar un país ?.





Mentre ha entrat en escena el secretari general del PCE, Enrique Santiago, a qui fia seu destí Pablo Iglesias, parla amb ell cada dia, i l'escolta molt en els temes jurídics. Amb el seu protagonisme s'ha desplaçat a figures com Rafa Mayoral, que comparteix portaveu amb Isa Serra, parella de l'mandamás Juanma del Olmo. I en el darrera reunió de la coordinadora estatge també participava activament la filla de Jorge Verstrynge, Lilith, i membres d'un nou organisme intern de coordinació. En un joc que a Iglesias li agrada que és el dels fets consumats, sense debats ni oposició interna que li contradigui. D'aquesta manera Pablo Iglesias es comporta com un penell que va on el vent el porta, sense sentir lleialtat per ningú, més que de si mateix, l'únic a qui manté en la seva equació, mentre la resta va guanyant o perdent seu favor segons va el dia, o la setmana o el mes, o s'aixequi Mr. Coletas aquest sant dia.





La presència d'Enrique Santiago ha sorprès alguns dirigents de Podem perquè no forma part de Podem, ja que el PCE segueix formant part d'IU i la seva presència revela una "fusió per la via dels fets" de Podem amb la formació liderada per Garzón , comenten alguns en el partit. Perquè la fam de "poder" de Pablo és insaciable i no respesta ni normes, ni lleis, ni acords, ni a persones, ni a equips, no li dóna valor per molt temps a res ni a ningú, ni tan sols als socis amb què governa. En una cultura política "clínex" d'un usar, llençar i oblidar, on Iglesias va a la seva, caminant cap a la més absoluta de les soledats, basant-se tants que ha trepitjat, menyspreat, menystingut i defenestrat. A la tornada de la cantonada, al setembre l'espera el seu premi a tant esforç. I en la Història hi ha exemples com el seu a milers.





Seguirem informant ...