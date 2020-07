Científics creuen que un medicament contra el colesterol convertirà al Covid-19 en un refredat

Els científics Yaakov Nahmias, de la Universitat Hebrea, i Benjamin tenOever, de el Centre Mèdic Mount Sinai de Nova York, han estat estudiant les formes en què el COVID-19 es modifica en els pulmons dels pacients per reproduir-se.





Després de mesos d'investigació, van determinar que el fàrmac fenofibrat , que des de fa dècades ha estat en el mercat, podria inhibir la capacitat de reproducció de l'coronavirus en les cèl·lules pulmonars.

















D'acord amb la investigació, aquest medicament redueix de manera significativa els efectes nocius de l'virus a l'tractar el teixit humà infectat. Ara, per comprovar la seva eficàcia, entrarà en l'etapa d'assajos clínics en pacients amb COVID-19.





Segons un hipòtesi desenvolupada per Nahmias, el coronavirus necessita una acumulació de greix en les cèl·lules pulmonars per sobreviure i que el virus impedeix la crema de carbohidrats. Això fa que grans quantitats de greix s'acumulin dins de les cèl·lules pulmonars, d'aquesta manera el virus es reprodueix.





Aquesta nova investigació serviria per explicar per què persones que té alts nivells de colesterol i sucre en la sang són els que sovint tenen un major risc de desenvolupar complicacions pel coronavirus. Els investigadors van analitzar quins medicaments podrien ajudar a trencar la capacitat que té el virus per reproduir-se. Va ser així com el fàrmac per reduir el colesterol fenofibrat (Tricor) va mostrar els millors resultats.

















El fenofibrat trenca el control que té el virus sobre les cèl·lules pulmonars impedint la seva reproducció, a l'aconseguir que aquestes cremin més greix. En una de les proves realitzades, el virus va desaparèixer completament dels teixits en cinc dies.





Si el tractament amb la droga és efectiva, es podria bloquejar la capacitat de funcionament de l'coronavirus, la qual cosa podria ser clau per acabar amb la pandèmia que afecta a el món i aquest tractament podria convertir COVID-19 en res pitjor que un refredat comú.