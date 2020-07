Torrent i Maragall denuncien el seu "espionatge polític" a l'ONU, al Consell d'Europa i a Amnistia

El president de Parlament, Roger Torrent, i el diputat d'ERC i exconseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, han posat en coneixement del relator de Nacions Unides sobre llibertat d'expressió, David Kaye; la comissària pels Drets Humans de el Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, i d'Amnistia Internacional el cas de "espionatge polític" de què asseguren ser víctimes mitjançant el programari Pegasus.









En diverses cartes, Torrent i Maragall han afirmat que "l'espionatge a ciutadans i representants polítics constitueix una agressió inacceptable als drets fonamentals".





"El fet que les institucions de l'Estat puguin passar per alt aquests fets sense prendre mesures oportunes, ens obliga a prendre totes les actuacions de les que disposem per impedir que aquest tipus de pràctiques resultin impunes", han criticat.





En la missiva, Torrent també ha avisat la comissària Dunja Mijatovic que "hauria pogut ser espiada", ja que tots dos van mantenir una reunió a Estrasburg (França) el 14 de maig de 2019, quan assegura que va ser víctima d'aquest presumpte espionatge i s'ha disculpat per això.





"Com que és possible que hagi estat una de les persones espiades a través del meu dispositiu, li demano amablement que avaluï la informació més recent i que realitzi totes les mesures que consideri apropiades per aclarir" aquest assumpte, ha sostingut Torrent.





El president de Parlament ha explicat que ha demanat explicacions a el Govern central i que nou grups polítics representats al Congrés també han exigit que l'Executiu rendeixi comptes i que es realitzi una investigació sobre el cas.





REUNIÓ TELEMÀTICA

A més, Maragall ha convidat els tres representants internacionals a reunir-se amb ell telemàticament "per explicar els detalls d'aquest cas", que ha qualificat d'un atac inacceptable i deplorable als drets fonamentals.





Han recordat que tant el relator de l'ONU com Amnistia Internacional han denunciat "reiterades vegades l'ús abusiu i il·legal de Pegasus en diversos països com Mèxic, el Marroc o Aràbia Saudita contra periodistes, activistes i polítics", i han destacat que aquesta eina només pot adquirir-se per governs i agències d'intel·ligència.





Els dos polítics catalans han alertat que si no es posa en marxa una investigació exhaustiva, si el que ha passat no s'aclareix, "la confiança en les institucions i els principis bàsics de la democràcia estaran greument soscavats".